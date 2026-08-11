由于美日联合干预汇市的影响继续消退，美元兑日元汇率星期二（8月11日）徘徊在160这一关键心理关口附近。与此同时，澳大利亚央行如预期维持利率不变，澳元兑美元汇率维持在近八周高点附近。

美元兑日元汇率星期二晚上10时报159.25，日元走软0.05%，延续星期一下跌0.9%的跌势，也进一步远离了上周创下的155.20的三个月高点。新元兑日元也从上周的123.11，如今回到124.41左右的水平。

在7月底，美日罕见地联合出手买入日元进行干预，曾推动日元升至该高点。然而，自干预以来，日元已回吐了近一半的涨幅，这令交易员们纷纷押注，监管机构再次出手干预市场可能只是“时间问题”，而非“会否出手”的问题。

根据路透社星期二报道，瑞穗证券（Mizuho）固定收益、外汇及大宗商品策略高级策略师中岛正之（Masayuki Nakajima）说，由于本周恰逢日本的盂兰盆节（Obon）假期。市场参与度降低往往会导致流动性下降，这可能会增加市场出现剧烈波动的风险。

“特别是如果美元兑日元突破160这一具有重要心理意义的关口，市场对干预的担忧可能会进一步加剧。”

在其他货币方面，澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia ）如市场预期将现金利率维持在4.35%不变，但警告说它可能需要再次加息。

澳洲央行利率决议公布后，澳元兑美元汇率稳定在0.7054美元，维持在6月中旬以来的最高水平附近。

另外，欧元兑美元报1.1537美元，英镑兑美元报1.3499美元，日内均变化不大。美元兑人民币汇率则保持在近三年半高点附近，美元兑离岸人民币报6.7484。