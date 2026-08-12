日元汇率持续疲弱，一名纽约梅隆银行高级策略师以日本快餐常见的炸猪排咖喱饭价格为基础，推出“炸猪排咖喱指数”（Katsu Curry Index），试图更贴近日本消费者的实际感受，衡量日元究竟被低估了多少。

彭博社报道，根据纽约梅隆银行策略师余杰夫（Geoff Yu，译音）的计算，美元兑日元星期三（8月12日）上午约报159.23日元。以日本连锁咖喱饭店CoCo壹番屋（CoCo Ichibanya）的价格及购买力计算，合理汇率应为1美元兑62.18日元，意味着目前外汇市场对日元的估值明显偏低。

相比之下，《经济学人》（The Economist）的“麦当劳巨无霸指数”（Big Mac Index）显示，美元兑日元的合理汇率为80.30。巨无霸指数通过比较不同国家麦当劳汉堡的价格，衡量各国货币的购买力平价。

余杰夫认为，与汉堡相比，炸猪排咖喱饭更能反映日元贬值对日本国内生活成本的影响。他采用全球最大的咖喱饭连锁店CoCo壹番屋的价格进行计算。这个品牌在全球约有1500家分店。

他说，如果目标是让日本的购买力与其他高收入国家接轨，“炸猪排咖喱指数”显示，日元需要大幅升值。

日元目前仍是全球外汇市场焦点。日本和美国当局近期联手干预汇市，这是15年来最引人注目的一次干预行动，旨在遏制日元兑美元跌至40年来最低水平。不过，日元此后已回吐干预带来的约一半涨幅。

长期疲弱的日元不仅令日本民众出国旅游和购买外国商品的成本大幅上升，也开始推高国内餐饮、服务和消费品价格，进一步挤压消费者的钱包。

余杰夫指出，如果炸猪排咖喱饭或拉面等日常食品在日本变得贵得难以负担，社会要求改变政策的呼声可能会越来越高。

市场上也有其他以购买力平价为基础的替代指标，例如比较全球星巴克咖啡价格的“高杯拿铁指数”（Tall Latte Index），以及为了更准确衡量非洲地区购买力平价而推出的“肯德基指数”（KFC Index）。