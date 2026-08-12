市场风险偏好回暖，加上韩国媒体报道淡马锡控股（Temasek Holdings）有意投资韩国晶片巨头，韩国晶片股星期三（8月12日）强劲反弹，三星和SK海力士股价更飙涨超过8%。

彭博社引述韩国当地的《亚洲经济日报》（Asia Business Daily）报道称，淡马锡计划通过内部投资团队，直接投资三星和SK海力士这两家巨头，目前正在评估投资时机。

《亚洲经济日报》也说，淡马锡已与韩国政府接洽，商讨投资的具体实施时间。这是淡马锡首次投资韩国股市。

受此消息推动，三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）星期三涨幅双双扩大至8%以上，最终收报25万5500韩元和150万4000韩元，分别起6.68%和5.54%。

基准韩国综合股价指数（Kospi）也因而推高，一度大涨5.1%，最终收涨3.68%。

淡马锡在回应《联合早报》关于上述报道的询问时说，公司在决定对SK海力士或三星进行投资的时机时，并未向韩国政府寻求建议，且淡马锡早在两年前便已首次投资这两家公司。

淡马锡发言人也说：“这并非淡马锡首次涉足韩国股市。此前，我们曾投资Celltrion、现代汽车（Hyundai Motor）和浦项制铁（Posco）等韩国企业。”

分析师：三星股东回报或增10倍以上

今年7月，由于市场对人工智能（AI）基础设施快速建设的步伐产生疑虑，导致这两家晶片制造商遭遇了惨烈的抛售。不过，近期随着市场对两家公司将通过股票回购和增加分红来提高股东回报的预期不断升温，它们的股价开始触底反弹。

SK海力士上星期五（7日）说，将在第三季度公布股东回报的具体细节。市场预计三星电子也将效仿，KB证券（KB Securities）分析师预计三星的股东回报可能会增加10倍以上。

瑞士隆奥（Lombard Odier）新加坡高级宏观策略师李浩旻说：“这表明长期投资者对韩国被严重低估的半导体行业的兴趣正在回升。更激进的外资机构可能会将这些龙头股视为机会，尤其是当散户资金带来的波动平息之后。”

在经历7月的暴跌后，目前三星电子和SK海力士的估值降至历史极低水平，动态本益比（PE ratio）分别仅为4.2倍和3.6倍，相比之下，由全球晶片同行组成的费城半导体指数的动态本益比超过21倍。