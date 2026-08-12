在科技股走强的推动下，全球最大主权财富基金的挪威主权财富基金（Norwegian sovereign wealth fund）今年上半年取得1.75万亿挪威克朗（约2360亿新元）盈利，创下历史新高。

挪威主权财富基金星期三（8月12日）发布半年业绩，基金首席执行官唐根（Nicolai Tangen）在伴随业绩的声明中说：“这一业绩主要得益于股市的良好回报，尤其是亚洲科技股的强劲表现。”

挪威主权财富基金负责投资挪威国家的石油和天然气开采收益，管理资产规模估计为2.3万亿美元。它平均持有全球所有上市公司1.5%的股份，是全球最大的单一投资者。

在更新的持仓列表中，基金首次披露说，截至6月30日，它持有SpaceX 0.05%的股份，价值12.2亿美元。与基金持有的其他巨头科技股相比，这一持股规模显得较为温和。

此外，基金持有英伟达（Nvidia）1.28%的股份，价值620亿美元；持有苹果（Apple）1.24%的股份，价值520亿美元；持有谷歌母公司Alphabet 1.17%的股份，价值500亿美元；持有微软（Microsoft）1.27%的股份，价值350亿美元；以及持有台积电（TSMC）1.7%的股份，价值340亿美元。

整体而言，基金在全球投资约7100家公司，投资资产涵盖股票、房地产和可再生能源项目。