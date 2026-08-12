星期三（8月12日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期三（8月12日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升18.20点或0.24％，报7746.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起195.10点或0.66％，报29720.60点；重量级的道琼斯指数期货也升高37.40点，报53829.40点。

投资者对美国和伊朗能否达成稳定中东局势的停火协议越来越悲观，导致华尔街股市在隔夜（星期二）收低。亚马逊（Amazon）和Alphabet两个重量级的股票价格下跌也令股指承压。布伦特原油期货则在震荡交易中维持在近一个星期以来的高点周围，标准与普尔500指数能源板块则上涨了1.1%。

伊朗最高国家安全委员会新任秘书表示，只要美国不改变行为并接受伊朗结束战争的条件，霍尔木兹海峡将继续保持关闭。

标准与普尔500指数隔夜下跌24.91点，闭市报7728.20点。道琼斯指数则跌184.13点，闭市报53791.85点。纳斯达克100指数也退低0.33％或96.33点，最后以29525.48点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是150亿股，比过去20天的176亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

在市场对AI液体冷却系统需求强劲的支持下，Super Micro Computer（简称SMCI）隔夜刚刚公布的业绩超出市场预期，调整后的每股盈利比预期高出77.5%。尽管受到短期供应限制影响，营业额比预期略低，但是SMCI给出的未来业绩预测远超预期，而且还宣布了创纪录的累计订单，包括超过600亿美元的新订单，让投资者对SMCI另眼相看。SMCI的股价也因此在今晚盘前上涨8.89%，截稿时报34.41美元。

背后有晶片英伟达（Nvidia）巨额资金支持的CoreWeave，在隔夜公布了连续第五个季度创纪录的业绩，带动这家高性能云基础设施公司的股价，在今晚盘前飙升18.27%，截稿时报106.82美元。来自OpenAI和微软（Microsoft）等主要AI客户的强劲需求，持续推动着CoreWeave大规模云基础设施业务的增长。

IBM和初创公司Together AI隔夜宣布签署了一项价值2亿4000万美元的多年协议，利用英伟达（Nvidia）的系统在IBM Cloud上构建大规模人工智能集群。该集群将为开源AI模型提供推理服务。IBM股价在今晚盘前退低0.40%，截稿时报237.48美元。

星期三下文我们来看看晶片制造商英特尔（Intel）发售的200亿美元普通股的计划。今晚盘前该股起1.63%，截稿时报99.30美元。

盘前活跃股按序： Super Micro Computer、英特尔、英伟达、Plug Power和美光科技（Micron Technology）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

在过去一年里，英特尔的股价已经上涨约5倍。在这种情况下发行股票，等于是把企业的高市值直接转换成新的制造能力，而不会进一步增加债务负担。（法新社）

英特尔（Intel Corporation）

（纳斯达克证券交易所代码：INTC）

晶片制造商英特尔在星期一（10日）宣布，把原定以每股95美元，发售总值150亿美元普通股的计划“突然”扩大至200亿美元，创下近年来半导体行业相当罕见的资本市场戏剧性转折。尽管规模扩大，华尔街各大金融机构在隔夜仍积极下单，需求甚至多到1000亿美元。

当发售普通股规模扩大的消息公布后，市场曾因为担心股权稀释，导致英特尔股价在星期一一度下跌约4%。但仅一天后，机构投资者的认购需求却大幅涌入。据各方报道，这项200亿美元的股票发行已经获得约1000亿美元订单，超额认购达到约5倍。交易预计会在星期三（12日）完成。

更值得关注的，这次英特尔的股价波动似乎不是短线波动，而是机构投资者释放出的信号。当散户看到“稀释”两个字而选择卖出时，拥有专业研究团队的机构投资者却花了24小时的时间，重新评估英特尔的资本开支、晶圆代工业务及人工智能需求后，认为这笔融资所支持的未来增长，足以抵消相关的股权稀释。

一些分析师就表示认同英特尔选择发行股票，而不是继续举债。根据英特尔截至第二季度末的财报，英特尔有约485亿美元债务及129亿美元现金；2026年上半年调整后的自由现金流更是负84亿美元。与此同时，该集团今年资本开支已从原先预计的180亿美元提高至超过200亿美元，并预计在2027年还会继续增加。在这样的情况下继续举债，可能进一步压缩英特尔维持投资级信用评级的空间。

相比之下，在过去一年里，英特尔的股价已经上涨约5倍。在这种情况下发行股票，等于是把企业的高市值直接转换成新的制造能力，而不会进一步增加债务负担。

AJ Bell投资总监莫尔德（Russ Mould）就公开表示，英特尔过去10年曾花费约820亿美元回购股票，在某种程度上“损害”了公司的资产负债表及发展前景。如今在股价一年内上涨五倍后重新发行股票，是资本政策的一次重大逆转。换句话说，一家过去长期“买回自己股票”的公司，如今开始“卖出新股票”，而且是在股价大幅上涨后进行，融资效率会比新增债务高出许多。

英特尔之前说过，发股计划所得净资金将用在一般企业用途，包括：资本开支和营运资金。虽然措辞相当宽泛，但结合它之前披露的信息，资金用途已经相当清晰。

它的首席财务官津斯纳（David Zinsner）在7月说过，由于客户需求增长速度超过供应能力，英特尔必须增加设备、无尘室及基板等方面的投资；重点押注的四大增长领域包括：实体AI、专用晶片、先进封装以及外部晶圆业务。其中，外部晶圆业务尤其受到市场关注，因为这意味着英特尔代工业务不再只是生产自家晶片，而是开始为第三方客户制造先进制程晶片。

融资后的英特尔预计会获得197亿美元净所得。不过，承销商另获得30天选择权，可额外购买最多3160万股。如果承销商行使超额配售权，英特尔最多还可获得另外30亿美元资金。

不过，这笔钱并不会立即解决英特尔的负自由现金流问题。英特尔的半导体制造属于高度资本密集型产业，晶圆厂、无尘室、光刻设备及制程认证都必须在开始赚取收入之前完成投资。

市场分析师目前给予英特尔股票约115美元的平均目标价，但在48名分析师当中，大多数仍维持“持有”评级。原因很简单，英特尔的转型正在取得进展，但股价过去一年的巨大涨幅，也已经压缩了它股价的“安全边际”。然而，隔夜的1000亿美元的金融投资机构订单，却也提供了市场另一个单靠目标价无法体现的重要信息。