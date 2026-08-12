Prime美国房地产投资信托（Prime US REIT）2026财年上半年的每单位派息为0.50美分（0.64新分），比去年同期的0.12美分，高出三倍以上。

信托星期三（8月12日）发布截至6月底的半年业绩，并指出派息增长主要得益于管理公司自去年10月6日起，将派息率提高至65%。

在此之前，信托去年7月1日至10月5日期间的派息率为50%，而更早之前的派息率仅为10%。

信托上半年总营收为6710万美元，与2025年上半年的6730万美元相比基本持平。净房地产收入为3340万美元，比去年同期的3580万美元，下跌6.7%。

截至6月底，信托已承诺的空间出租率为84.1%，这标志着连续五个季度的增长。其中，49万2000平方英尺空间是已签约但尚未开始计租的租约，这部分租约预计主要将从今年第三季起，分阶段陆续开始贡献租金收入。

信托旗下房地产组合的加权平均租期（WALE）为5.5年。几乎所有租约都设有2%至3%的租金上调条款，从而提供收入增长机制。

Prime美国房地产投资信托星期三闭市报0.166美元，起0.61%。