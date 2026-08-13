人工智能（AI）相关股再次受到追捧，韩国股市应声强劲反弹，星期四（8月13日）午盘上涨超过4%，过去10个交易日已累计上涨约23%。

截至星期四中午12时25分，首尔股市报6864.15点，走高4.33%；近五个交易日里走高超过7%，较7月30日低点则反弹约23%。韩国晶片双雄SK海力士和三星电子，股价分别飙升超过7%和5%。

全球科技巨头的最新财报显示，企业将持续大举投资AI，重新点燃投资者对科技制造股的兴趣。

此外，美国通胀趋于温和，市场对美联储进一步加息的预期有所降温，也成为科技股反弹的催化剂。据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，美联储在9月中旬继续按兵不动的概率接近60%，升息25个基点的概率则是40%。

韩国Life资产管理首席执行官姜大源（Kang DaeKwun）说，此前韩国股市受到强制平仓冲击而大幅挫跌，如今市场反弹，是资金流动趋于稳定后的自然反应。不过，他认为，在AI投资和美国利率走势更加明朗之前，市场难以继续维持上涨。