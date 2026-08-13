星期四（8月13日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期四（8月13日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升15.00点或0.19％，报7763.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起38.40点或0.13％，报29781.00点；重量级的道琼斯指数期货也升高112.00点，报53882.20点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（星期三）则是双双收高。这主要是受到高性能云基础设施CoreWeave及其他人工智能（AI）基础设施公司发布的利好季度业绩的支持。

与此同时，美国在隔夜也发布了今年7月份的消费者价格指数（CPI）。报告显示，年通胀率小幅回落至3.4%，消费者价格环比上涨0.1%，数据符合经济师的普遍预期。温和的通胀数据让市场对美联储在9月维持利率不变的信心增加。

标准与普尔500指数隔夜上升20.30点，闭市报7748.50点。纳斯达克100指数也升高0.74％或217.13点，最后以29742.60点收市。道琼斯指数则小幅退低0.04%或21.58点，闭市报53770.27点。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量只有155亿股，比过去20天的175亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

戴尔科技（Dell Technologies）股价在星期四晚盘前上涨4.07%，截稿时报504.33美元。高盛（Goldman Sachs）在隔夜将戴尔科技的股票目标价从原本的500美元上调至510美元，并维持“买入”评级。这有效地抵消了之前摩根士丹利（Morgan Stanley）下调评级所引发的看跌情绪。摩根士丹利是在星期二（11日）将戴尔科技的目标价从477美元下调至430美元，导致戴尔科技股价在当时一度下跌超过5%。FactSet收集的资料显示，目前分析师对戴尔科技的平均评级是“买进”，平均目标价是506.14美元。

摩根士丹利刚刚也上调了IT硬件行业的整体评级，并将慧与科技公司（Hewlett Packard Enterprise Company）特别列为重点推荐的股票，理由是硬件股（尤其是服务器和存储设备供应商）的盈利预料仍有上行空间。该行分析师指出，存储晶片价格的飙升引发了企业买家的“错失恐惧”（FOMO）心理，促使他们加速采购服务器和存储设备，以锁定价格同时避开供应短缺的风险。目前摩根士丹利给了慧与科技“买进”评级，目标价是69美元。慧与科技的股价在星期四晚盘前上升2.54%，截稿时报60.29美元。

星期四下文我们来看看老牌快餐巨头温迪汉堡（The Wendy’s Company）可能被收购的消息。星期四晚盘前该股退低0.33%，截稿时报8.63美元。

盘前活跃股按序：Super Micro Computer、英特尔（Intel）、Hertz Global Holdings、美光科技（Micron Technology）和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

这个曾经凭借方形汉堡和Frosty奶昔深入美国消费者记忆的品牌，究竟是被市场低估的“价值股”，还是已经错过增长黄金期的传统快餐企业？（路透社）

温迪汉堡（The Wendy’s Company）

（纳斯达克证券交易所代码：WEN）

美国知名激进投资者佩尔茨（Nelson Peltz）再次将目光投向老牌快餐巨头温迪汉堡。据各媒体报道，佩尔茨旗下的Trian Fund Management正筹划联合投资者提出收购方案，考虑将温迪汉堡连锁企业私有化。

参与潜在收购的财团成员预计包括：阿布扎比投资机构BlueFive Capital，以及温迪汉堡最大的加盟商之一Flynn Group。有知情人士透露，相关财团最快可能在未来数个星期提出正式收购价。

若买家正式提出收购，作为温迪汉堡最大股东的Trian Fund Management，就必须按照监管规定披露相关方案，到时温迪汉堡董事会将决定是否与佩尔茨团队展开谈判，或通过更广泛的竞价程序寻找其他买家。

酝酿这场潜在收购行动背后的最大推动力，是佩尔茨对温迪汉堡估值和经营表现存在着长期的不满。Trian Fund Management早在2005年便成为温迪汉堡的股东，而且也曾经推动该公司进行重大资产调整。佩尔茨在今年2月更是在监管文件中，直接指温迪汉堡股价被低估，并透露正在与潜在投资者讨论包括私有化在内的战略选择。

温迪汉堡方面则表示，如果收到Trian Fund Management正式提交的收购文件，公司将按照董事会的受托责任认真评估。公司高管们同时强调，董事会与管理层一直在检视战略重点及发展机会，目标是为所有股东创造最大价值。

市场显然已经把潜在交易视为温迪汉堡“翻身”的一个机会。在隔夜消息传开后，温迪汉堡股价就一度大涨，并在隔夜闭市时上涨了14.66%，报8.66美元。该股在隔夜盘中也一度上升到最高8.80美元，交易之活跃以致该股在隔夜还一度被暂停交易。截至隔夜，温迪汉堡的市值约16亿美元。

不过，温迪汉堡目前面对的经营挑战并不小。在过去一年，它的股价下跌约两成，消费者客流减少，加上食材和人工成本持续上升，使销售和加盟商盈利承压。温迪汉堡近期更撤回全年业绩展望，并削减年度股息，反映管理层正面对严峻的经营压力。

在今年5月升任首席执行员的赖特（Bob Wright），已经提出扭转业务的重点，包括：重新打造菜单、改善营销策略，以及提升整体经营表现。温迪汉堡早在去年底便宣布重组计划，准备关闭约300家表现欠佳的美国门店。截至今年第一季度，温迪汉堡已净减少174家餐厅。

温迪汉堡的问题也凸显出美国快餐业竞争日益激烈的市况。面对麦当劳、汉堡王等大型连锁品牌，以及消费者对价格更加敏感，温迪汉堡需要重新找到吸引顾客的理由，同时改善加盟商的盈利能力。

以方形牛肉汉堡和经典Frosty奶昔建立品牌辨识度的温迪汉堡，目前全球约有7000家门店，主要位于美国。

佩尔茨这次如果最终能够推动整个私有化行动，温迪汉堡将成为近年来又一家被私募资本盯上的美国餐饮品牌。之前Subway就是以约90亿美元被Roark Capital收购的。