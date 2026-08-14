美国社交媒体平台Reddit将于下星期被纳入标普500指数。这个消息公布后，推动公司股价在星期四（8月13日）盘后交易中大涨超过10％。

标普道琼斯指数公司星期四宣布，Reddit将在8月18日开市前正式加入标普500指数，取代房地产投资信托公司AvalonBay Communities。后者正被同为标普500指数成份股的Equity Residential收购。

总部位于美国旧金山的Reddit于2024年3月上市。公司近年来持续投资广告技术，希望扩大在数码广告市场的占有率，与Meta和谷歌（Google）等业界巨头竞争。

Reddit上市以来营收持续快速增长，今年7月更连续第八个季度取得超过60％的营收增长。

不过，投资者也一直期待公司从人工智能（AI）热潮中开拓更多收入来源。Reddit已分别与OpenAI和谷歌达成总值数亿美元的协议，让这些公司利用Reddit平台的数据训练AI模型，但市场原本期望公司能签署更多类似协议。

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截至星期四收盘，Reddit股价今年来累计下跌31％。

随着被动型投资日益普及，企业获纳入标普500指数的重要性也随之提高。根据7月份的指数准则，企业须达到至少227亿美元（约348亿新元）市值，并符合盈利能力、流动性和公众持股等要求，才有资格获纳入。