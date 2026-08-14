星期五（8月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期五（8月14日）小幅走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升8.90点或0.11％，报7808.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起77.20点或0.26％，报30161.70点；重量级的道琼斯指数期货则退低70.30点，报53769.80点。

在闪迪（SanDisk）及其他科技巨头股价上涨的推动下，标准与普尔500指数在隔夜（星期四）创下收盘历史新高。与此同时，隔夜发布的温和生产者价格指数（Producer Price Index），也让市场投资者对美联储不会在9月会议上加息更有信心。

存储晶片、人工智能（AI）及电动车领域的龙头股在隔夜的表现抢眼。存储晶片制造商闪迪和美光科技（Micron Technology）股价在隔夜就分别大幅上涨13.7%和4.2%；数据中心领域巨头SK海力士（SK Hynix）也不落人后，上涨了7.3%；微软（Microsoft）股价起了将近1%，Meta Platforms也升高2.8%。这些巨头的股票都受到买盘追捧，高给了美市很好的提振。

标准与普尔500指数隔夜上升50.49点，闭市报7798.99点。道琼斯指数起了69.72点，闭市报53839.99点。纳斯达克100指数也升高1.15％或341.90点，以30084.50点收市。

美国股市隔夜整体的交易继续淡静，交易所的总成交量是161亿股，比过去20天的175亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

美光科技设立了总额达2亿5000万美元的投资基金，以便与那些塑造AI未来的企业建立合作伙伴关系。美光科技隔夜表示，这个名为“Micron Ventures Paradigm Fund”的基金的覆盖面广，从模型架构到企业级应用的整个AI技术栈都包括在内。美光科技股价在今晚盘前上升2.58%，截稿时报974.36美元。

社交媒体平台Reddit的股票将在8月18日美国股市开始前，取代AvalonBay Communities，成为标准与普尔500指数的成分股。在之前数次落选后，Reddit终于成功跻身成为该指数成员。这个好消息让Reddit股价在今晚盘前飙高12.33%，截稿时报177.50美元。

LG与英伟达（Nvidia）今日签署了一份谅解备忘录，将双方的合作扩展到人形机器人、AI工厂及无人驾驶车等领域。LG集团董事长兼首席执行官具光谟与英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋，出席了在英伟达总部举行的签约仪式。英伟达股价在今晚盘前上升0.36%，截稿时报226.12美元。

星期五下文我们来看看超威半导体（Advanced Micro Devices）拟发债50亿美元的消息。今晚盘前该股起0.57%，截稿时报485.75美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、Super Micro Computer、美光科技、英伟达和Nu Holdings。在截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

超威半导体（Advanced Micro Devices）（纳斯达克证券交易所代码：AMD）

对于超威半导体而言，50亿美元债券只是它下个阶段AI扩张所需资本的一部分。投资者真正要看的，是这些资金最终能否帮助它扩大数据中心业务、抢占更多AI晶片市场，并把目前庞大的AI投资热潮真正转化为持续的利润增长。（路透社）

人工智能热潮持续推高科技企业的资本需求，美国晶片制造商超威半导体也开始走向债券市场，拟发债50亿美元，为业务扩张争取更多资金作为后盾。

超威半导体是在隔夜启动一项总共有四部分的债券发行计划，预计筹集40亿美元至50亿美元，是该公司规模最大的美元债发行之一。

根据资料，超威半导体这次发行的高级无担保债券分别在2029年、2031年、2033年和2036年到期。所得资金将用在一般企业用途，包括可能偿还现有债务。发行活动是由美国银行、摩根大通、巴克莱和富国银行等金融机构负责。

一些分析师认为，对于市场而言，这次发债的意义并不只在于筹得多少资金，更重要的是，这显示超威半导体正处在加速扩大人工智能业务的关键阶段。在今年7月间，超威半导体也宣布与人工智能公司Anthropic达成重大合作，为Anthropic供应价值数百亿美元的AI服务器，同时也在Anthropic投资最多50亿美元，进一步强化超威半导体在AI计算市场的地位。这一切都在强化超威半导体的竞争力，挑战英伟达在AI晶片市场的主导地位。

在社交平台上发言的分析师普遍支持超威半导体发债，因为该公司如今面对的已经不只是“能不能做出更强AI晶片”的问题，而是如何取得足够资本，把晶片、服务器以及数据中心等业务快速扩大。他们认为，对一家晶片企业而言，借债本身并不一定是负面信号。如果资金能够投入高回报的数据中心和AI业务，并带来更快的收入及现金流增长，适度举债反而可以提高资本使用效率。

但市场同样也关注另一个问题，那就是当AI基础设施投资规模越来越庞大，企业需要承担的融资成本和财务压力也会不断增加。

其实超威半导体并不是个别案例。今年以来，全球大型科技公司已经大规模进入债券市场，为AI数据中心和云计算基础设施筹集资金。根据路透社，亚马逊（Amazon）、Alphabet、Meta Platforms和甲骨文（Oracle）等大型云计算企业，在截至7月初已经发行约1940亿美元债券，比2025年全年约1080亿美元高出79%。

与此同时，AI产业的资本开支规模也持续膨胀。金融时报之前报道，截至今年年中，包括Alphabet、微软（Microsoft）、亚马逊、英伟达、甲骨文和Meta Platforms在内的大型AI企业，采购承诺已经接近1.5万亿美元。这意味着，AI热潮正在逐渐从单纯的科技投资，演变成一场规模庞大的融资竞赛。