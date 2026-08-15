人工智能（AI）晶片巨头英伟达（Nvidia Corp.）披露，公司持有马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司（SpaceX）价值近210亿美元（约269亿新元）的股份，并持有英特尔（Intel Corp.）价值300亿美元的股份。

彭博社报道说，根据英伟达星期五（8月14日）提交的一份监管文件，截至2026年6月30日，英伟达持有 SpaceX约1亿2280万股股份，以及英特尔约2亿1480万股股份。

这是英伟达首次公布对SpaceX的持股价值。该笔投资源于英伟达此前对马斯克旗下公司xAI的投资，而xAI在今年早些时候上市前，已被并入了SpaceX。

据彭博社当时报道，英伟达在2025年通过一个特殊目的公司（SPV），以股权和债务混合的方式向xAI注入高达20亿美元的资金，该公司是专为xAI的大规模计算项目采购英伟达处理器而设计。

与此同时，英伟达持有的英特尔股份价值较三个月前迎来了爆发式增长。监管文件显示，此前该笔持股价值仅为约95亿美元。

此外，文件还显示，截至6月30日，英伟达还持有Coherent Corp、Generate Biomedicines Inc、Nebius Group NV、诺基亚（Nokia Corp），以及新思科技（Synopsys Inc）的股份。