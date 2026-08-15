人工智能公司Anthropic正在向潜在投资者透露，它在今年第二季度的营收同比暴增至少13倍。

据彭博社获取的文件显示，在最新结束的财季中，Anthropic的初步营收超过115亿美元（约147亿新元），而去年同期仅为7亿8700万美元，今年第一季度为47亿3000万美元。

此外，Anthropic在第二季还实现了调整后营业盈利。

彭博社说，目前相关业绩讨论仍在进行中，数据可能会有所调整。

Anthropic的发言人对此拒绝置评。

在营收实现爆发式增长的同时，Anthropic正在与宿敌OpenAI展开激烈竞争，争夺企业客户。Anthropic曾被视为人工智能赛道上的“黑马”，而如今，越来越多的专业人士开始采用它的软件来简化编程等工作任务。

今年5月，Anthropic的年化营收已突破470亿美元。据彭博社此前报道，OpenAI的年化营收超过400亿美元，不过两家公司的计算方式可能存在差异。

另外，Anthropic计划今年秋季启动“超级首次公开售股”（mega-IPO），目前正积极与投资者会面。彭博社曾报道，Anthropic已经秘密提交了上市申请，并正与摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JP Morgan）合作筹备此次IPO。