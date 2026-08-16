从乌节路到亚洲版图 李维斯押注新加坡打造新增长引擎
提起李维斯（Levi Strauss & Co），许多人相信都会先想到他们经典的501牛仔裤。但这个拥有150多年历史的家喻户晓牛仔品牌，今天则要以新加坡为试验场、以女性市场为突破口，让消费者更新一下“衣橱里的认知”，重新认识它。《联合早报》这次同时与李维斯东亚太平洋区业务的董事经理斯克尔顿（Vicky Skelton）和大中华区董事总经理冯翠珊两大女将进行对话，进一步了解这家公司正在进行的深层转型。
克尔顿（左）和冯翠珊都同样认为，除了零售和品牌升级，人工智能（AI）也是李维斯未来布局的重要一环。 （李维斯提供）
从服装、鞋子到配饰，从实体门店到线上平台，李维斯（Levi Strauss & Co）正加速向覆盖消费者日常穿搭需求的生活方式品牌转型。在这场面向亚洲市场的深度布局中，新加坡被赋予了特殊角色，这里不仅是重要零售市场，也是集团测试新概念、培养人才，以及推动区域业务增长的重要据点。
从公司最新财报来看，亚洲已成为它全球增长最快的市场之一。第二财季，它的亚洲市场销售额同比增长10%至2亿8400万美元，不仅高于欧洲市场的4%增速，也比美洲市场销售增长9%来得强劲。
这场转型的重要起点之一，就是新加坡。