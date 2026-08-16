从服装、鞋子到配饰，从实体门店到线上平台，李维斯（Levi Strauss & Co）正加速向覆盖消费者日常穿搭需求的生活方式品牌转型。在这场面向亚洲市场的深度布局中，新加坡被赋予了特殊角色，这里不仅是重要零售市场，也是集团测试新概念、培养人才，以及推动区域业务增长的重要据点。

从公司最新财报来看，亚洲已成为它全球增长最快的市场之一。第二财季，它的亚洲市场销售额同比增长10%至2亿8400万美元，不仅高于欧洲市场的4%增速，也比美洲市场销售增长9%来得强劲。

这场转型的重要起点之一，就是新加坡。