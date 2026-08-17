美国与伊朗和平谈判前景仍未有定数，霍尔木兹海峡通行速度放缓，令国际油价在星期一（8月17日）早间持续小幅震荡。

布伦特原油期货价格星期一早间波动上行，一度超过每桶89美元（约114新元），截至10时零5分左右报每桶88.84美元，涨0.36%，并徘徊在89美元上下。美国西得克萨斯中质原油期货则起0.16%，报每桶82.53美元。

路透社报道称，阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）运营的油轮上星期在霍尔木兹海峡遭袭，沙特阿美（Saudi Aramco）炼油厂同样遭受攻击，令中东油气产业链条再度面临不确定。

伊朗外交部长阿拉格齐周末指出，伊朗未决定是否恢复与美国的谈判。同时，美国总统特朗普则敦促美国民众在冲突持续期间，接受略微上涨的汽油价格。

IG市场分析师西卡莫尔（Tony Sycamore）在一份报告中指出：“美伊双方立场依然坚定，市场只能权衡供应趋紧的风险、变通办法和其他非正式渠道带来的便利。”

受油轮遇袭事件影响，路透社报道称，数据显示霍尔木兹海峡的航运量在周末有所放缓，Kpler的船舶追踪数据显示，上星期六（15日）有五艘货轮通过海峡，上星期天（16日）则没有货轮通过，前一个周末共有31艘船通过海峡。