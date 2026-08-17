美国科技巨头Alphabet据报正筹备发行首批澳元债券，成为美国科技企业今年大举进入信贷市场、为人工智能（AI）投资筹资的最新例子。

据彭博社报道，Alphabet已委托银行筹备澳元债券发行，拟发行最多四个期限的债券，最长期限可能达20年。澳新银行（ANZ）是获委任的银行之一。

Alphabet本月初才在美元市场发行总值250亿美元（约319亿新元）的债券。今年以来，公司也已发行瑞士法郎、英镑、欧元、加元和日元计价债券。此外，公司近期通过股票发行筹得近850亿美元。

随着AI热潮持续，美国大型科技企业纷纷通过债券及股票市场筹集巨额资金，以支持数据中心、晶片及其他AI基础设施投资。Alphabet、Meta Platforms和亚马逊等科技巨头今年已在美元及其他货币市场筹集数千亿美元。

这些科技巨头对AI的庞大投资，推动股市再次屡创新高，但债券收益率走高，也引发市场对相关投资能否产生足够利润的担忧。

分析人士关注的是，科技企业不断增加债务融资后，AI投资回报若不及预期，可能对企业的盈利能力和资本结构构成压力。