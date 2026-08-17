比特币现货交易所挂牌基金（ETF）上周出现自6月底以来最大规模的资金流出。

根据彭博汇编的数据，上周，美国上市的13只比特币现货ETF净流出3亿8970万美元（约4亿9712万新元），而前一周则净流入8亿5350万美元，为4月以来最大单周净流入。

8月初的净流入发生在总部位于多伦多的Coinkite公司的冷钱包产品Coldcard遭黑客攻击之后。冷钱包（Cold wallet）是一种不连接互联网、也不与任何智能合约交互的加密钱包，原本被视为投资者存储加密资产最安全的方式之一，但这次攻击动摇了市场对冷钱包安全性的信心。

一些投资者因此转向较传统的方式来投资比特币资产，这推动比特币ETF的资金流入量小幅上扬，因为比特币ETF这类产品让投资者无需亲自持有或保管比特币代币，就可参与比特币价格波动。

但整体而言，市场基本情绪依然脆弱。

对于上周比特币ETF出现大规模净流出，区块链安全公司CertiK资本市场与政策主管埃斯米·鲍（Esme Pau） 说：“上周ETF出现净流出，反映比特币市场情绪低迷。Coldcard遭黑客攻击后出现的短暂资金流入，如今看来更像是一次异常现象。整体机构投资者情绪依然谨慎，甚至悲观。”

市场分析认为，利率进一步上升的风险令市场情绪保持谨慎，与此同时，美国针对加密货币市场结构的《数码资产市场清晰法案》（Clarity Act）迟迟没有取得立法进展，也使投资者选择暂时观望。

比特币价格近期徘徊在6万3000美元左右，较去年10月的历史高点低约50%。