星期一（8月17日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期一（8月17日）小幅走高。本星期投资者关注的事项包括：联邦公开市场委员会（FOMC）在星期三（19日）公布的7月下旬会议纪要，以及标普全球在星期五（21日）发布的制造业和服务业采购经理人指数。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升9.10点或0.12％，报7794.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起158.50点或0.53％，报30204.60点；重量级的道琼斯指数期货则退低66.40点，报63666.10点。

在上个星期五（14日），因为受到Applied Materials股价下跌超过5%的拖累，再加上不及预期的美国零售销售数据让投资者失望，整个美市大盘承压，而反映大盘的标准与普尔500指数也因此在当天收低。投资者对人工智能（AI）相关股票的高估值感到担忧，晶片股在上星期五也普遍走低，其中博通（Broadcom）下跌5.9%，英特尔（Intel）也跌了2%。

标准与普尔500指数上星期五下跌13.23点，闭市报7785.76点。道琼斯指数则跌107.58点，闭市报53732.41点。纳斯达克100指数也退低0.13％或38.36点，以30046.14点收市。

美国股市上星期五的交易非常淡静，交易所的总成交量只有96亿股，比过去20天的174亿股平均成交量少很多。

盘前交易重点：

超威半导体（AMD）在过去一个星期完成了一笔创纪录、总额达47亿5000万美元的多批固定利率债券发行行动。这些债券是可赎回优先无担保票据，到期日介于2029年至2036年之间，票面利率在4.60%至5.50%之间。尽管超威半导体已持有超过131亿美元的现金及短期投资，但这次大规模增加长期固定利率债务的行动，凸显了它正积极为资本密集型的AI及数据中心扩张准备资金，同时也重塑资产负债表。超威半导体股价在星期一晚盘前起了1.21%，截稿时报520.59美元。

随着业务重心转逐渐向AI，阿里巴巴集团决定在星期一正式出售它旗下的电子游戏业务。据《华尔街日报》在星期一看到的一份内部备忘录，阿里巴巴已达成协议，将旗下的灵犀互娱（Lingxi Games）出售给亚洲私募股权投资机构中信资本（Trustar Capital）。一位知情人士透露，这项交易对灵犀互娱的估值超过15亿美元。阿里巴巴在美市挂牌的股票在星期一晚盘前上升1.28%，截稿时报125.34美元。

英特尔首席执行官陈立武发文告称，他已通过家族信托间接买入10万5263股英特尔普通股，每股价格为95美元。交易完成后，该家族信托持有的英特尔股份增至131万股；他直接持有的普通股总计1万6471股，通过 401(k) 计划持有的股份则是500股。英特尔股价在星期一晚盘前上升2.23%，截稿时报104.79美元。

星期一下文我们来看看谁是SpaceX的大股东。星期一晚盘前SpaceX股价起了1.37%，截稿时报141.92美元。

星期一晚盘前活跃股按序：英特尔、美光科技（Micron Technology）、Super Micro Computer、英伟达（Nvidia）和SoFi Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

SpaceX（纳斯达克证券交易所代码：SPCX）

太空探索公司SpaceX如今已成为资本市场炙手可热的股票，背后不乏重量级投资者和企业巨头，而最大股东当然是全球首富，也是电动车巨头特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）。

马斯克最快可在2027年6月出售他目前被“禁售”的SpaceX股份，不过市场普遍认为，就算被“解禁”，他也没有急于套现的必要。（法新社）

随着第二季度监管文件陆续披露，现在市场投资者也可以进一步了解谁持有SpaceX股份。这也是SpaceX在6月12日上市后，首次披露各大股东在SpaceX的持仓。

在企业股东方面，谷歌母公司Alphabet持有约5亿5100万股SpaceX股份，市值约770亿美元，比Alphabet之前在7月23日披露的约940亿美元低。市值的差异主要是因为SpaceX股价第二季度末是每股约171美元，而上星期五它的闭市价则是140美元。

英伟达也是SpaceX的重要股东，持有约1亿2300万股，占已发行股份不足1%。这不仅是一项财务投资，也具有战略意义。英伟达向SpaceX供应大量GPU，而SpaceX今年2月又与马斯克旗下人工智能公司xAI完成合并。

SpaceX的投资机构股东阵容同样强大。富达（Fidelity）、贝莱德（BlackRock）、Baillie Gifford以及安大略省教师退休金计划（The Ontario Teachers’ Pension Plan）都持有SpaceX股份。着四家机构合计持股超过4亿5500万股。

不过，真正手握大权、占据绝对主导地位的仍是马斯克。他控制约64亿股，占SpaceX已发行股份48.4%。这些股份在第二季度末价值约1万亿美元，但随着SpaceX股价回落，截至上星为止，这个数目已降至约9000亿美元。加上特斯拉持股，马斯克目前身家约1.1万亿美元。若特斯拉股价保持稳定，只要SpaceX股价维持在约120美元以上，马斯克就能继续保持“万亿美元富豪”地位。

SpaceX股价在7月大部分时间都低过120美元这个水平，主要是因为市场担心，早期投资者在解禁后可能抛售手头上的股票。SpaceX在IPO发行约5亿5600万股，另有约8300万股通过承销商超额配售，但与总计132亿股的已发行股份比较，这只是很小的一部分。

在第二季度业绩公布后，约9亿1200万股已经被“解禁”，也就是可以进入交易状态。本星期还将有约3亿1900万股会被解禁。到今年年底，预计约42亿股将陆续解禁，其中绝大部分属于马斯克以外的股东。这意味着未来数月，市场供应增加仍可能成为SpaceX股价波动的重要因素。

至于马斯克本人，他最快可在2027年6月出售相关股份，不过市场普遍认为，他并没有急于套现的必要。