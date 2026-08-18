市场对美国政府财政状况的担忧加剧，加上油价上涨进一步引发通货膨胀升温的忧虑，推动美国30年期国债收益率攀升至2007年6月以来最高水平，达到5.32%。

受美国国债收益率走高的影响，亚洲债市承压。澳大利亚和新西兰国债收益率星期二（8月18日）早盘走低；日本10年期国债收益率则在星期一（17日）攀升至数十年来新高后，维持高位。

据彭博社报道，中东和平前景转弱推动油价上涨，加剧市场对地缘政治紧张局势持续，可能扰乱供应并推高能源成本的担忧。美国总统特朗普星期一说，美国不寻求延长与伊朗此前达成、即将到期的停火协议。与此同时，黎巴嫩再度爆发冲突。

在地缘政治局势持续紧张的背景下，截至星期二上午11时，布伦特原油价格为每桶91.28美元，涨0.45%。

AT Global Markets首席市场分析师特维代尔（Nick Twidale）在一份报告中说：“油价高企、美国国债收益率上升，以及地缘政治风险重燃，这个组合很可能导致市场起伏不定。交易员尤其关注任何来自中东的进一步消息。”

美国国债收益率上升，反映投资者对政府支出激增、大量长期债券发行，以及通胀在过去五年一直高于美国联邦储备局目标的担忧。尽管美国本月公布的两项通胀数据表现温和，促使交易员降低对美联储下个月加息的押注，但他们仍密切关注债市的动向。

另外，随着美国与伊朗达成和平协议的前景减弱，市场再次关注重要航道霍尔木兹海峡何时能够重新开放。

荷兰国际集团（ING Groep）美洲区研究主管加维（Padhraic Garvey）指出，美国国债市场继续呈现疲弱走势，预计这种情况还会持续。

Miller Tabak + Co首席市场策略师马利（Matt Maley）说，美国10年期国债收益率已重新升破4.7%。即使上星期公布的通胀数据表现温和，长期国债收益率仍维持高位，这给投资者带来一些逆风。