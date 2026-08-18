美国与日本联手买入日元扶持汇率的效果不大，过去两周已回吐干预汇市后的近半涨幅。

7月底的联合干预行动曾一度让日元走强，日元汇率升至155日元兑1美元，但截至星期二（8月18日），汇率跌至159日元兑1美元；干预行动前的汇率是大约163日元兑1美元。

新元日元汇率也有类似趋势，目前125日元可兑换1新元，高于8月3日的近123日元。

汇率再次逼近160日元关口，显示了短暂的干预行动不足以扶持长期疲弱的日元，也考验东京和华盛顿官员扶持日元的决心。

麦格理集团汇率与利率策略部主管贝里（Gareth Berry）指出，美国财政部其实只售出价值约5亿美元（约6亿3900万新元）的欧元，来买入日元。

日本在同一期间售出850亿美元以买入日元。从规模上来看，相比起日本卖出的美元，美国的注资可说是杯水车薪。这显示美国的干预效果，不如注资额一般大。

他说：“有鉴于美国在7月份的干预支出相对较少，显然其后续的‘干预火力’依然十分充沛。美国财政部和美联储可一共提供相等于259亿美元的欧元计价资产储备。

“如果日元再度走软，它们完全有能力在欧元兑日元市场上，进行多次类似规模的干预。从理论上讲，如果美国转而对美元兑日元实施干预，可动用的‘弹药’几乎是无限的”。

星展集团最新汇率研究报告指出，日本央行为了稳定汇率，可能会增加升息频率，从每半年一次到每三四个月升息25个基点。终点利率可能上达1.75%。