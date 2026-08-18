星期二（8月18日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（8月18日）走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低30.60点或0.39％，报7714.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌325.70点或1.09％，报29669.70点；重量级的道琼斯指数期货则小幅微升19.00点，报53479.00点。

华尔街三大股指在隔夜（星期一）收跌。市场投资者正等待大型零售商沃尔玛（Walmart）、Target等发布季度财报，以便从中了解美国消费者的支出状况。与此同时，美国与伊朗达成协议的前景依然渺茫，导致油价出现上涨，为能源板块提供了支撑，该板块隔夜收盘上涨0.87%，是标准与普尔500指数11个主要行业板块中唯一上涨的板块。

前阵子刚宣布的7月份美国零售销售和就业数据疲软仍令投资者记忆犹新。他们目前在等待家居建材巨头家得宝（Home Depot）星期二晚盘前公布财报，而零售业风向标沃尔玛则定在星期四（20日）发布财报。

标准与普尔500指数在隔夜下跌40.70点，闭市报7745.06点。道琼斯指数则跌272.63点，闭市报53459.78点。纳斯达克100指数也退低0.17％或50.76点，以29995.38点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是147亿4000万股，比过去20天的169亿5000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

全球最大的家具装修零售商家得宝将在美市开盘前，公布截至今年7月底的第二财季业绩。华尔街目前预计，该集团的营业额会有472亿8000万美元，调整后每股盈利会是4.73美元。期权市场目前显示，投资者预期家得宝股价在财报公布后可能出现约4%的波动。家得宝股价在星期二晚盘前上升1.66%，截稿时报343.74美元。

阿里巴巴股价在星期二晚盘前上涨2.55%，截稿时报127.86美元。摩根士丹利发布了一份分析报告，指中国云服务供应商的人工智能资本支出可取得13%至20%的回报率，投资回收期为三年。报告还特别指出，阿里云的人工智能基础设施和高利润率的MaaS双引擎模式，拥有45%的上涨潜力，成为最具优势的云服务供应商。阿里巴巴将在星期四（20日）发布财报。

社交媒体平台Reddit的股票将在星期二晚盘前，正式取代AvalonBay Communities，成为标准与普尔500指数的成分股。在之前数次落选后，Reddit终于成功跻身成为该指数成员。不过Reddit股价在今晚盘前却退低了0.10%，截稿时报164.26美元。

星期二下文我们来看看美国存储晶片巨头美光科技（Micron）的股价走势。星期二晚盘前该股又扭转隔夜上升走势，下跌了4.31%，截稿时报968.10美元。

今晚盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、英伟达（Nvidia）、美光科技、Super Micro Computer和Marvell Technology。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

美光科技股价一年的累计涨幅已经超过700%，但是距离在今年6月份创下的约1200美元高位，该股目前还是仍有一段距离的。（路透社）

美光科技（Micron Technology Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：MU）

美国存储晶片巨头美光科技的股价在隔夜上涨4.13%，闭市报1011.75美元，再次冲破1000美元这个心理关口。这也是该股股价自今年7月初以来，再次突破这个水平。在过去一年里，它的股价累计涨幅已经超过700%，但是距离在今年6月份创下的约1200美元高位，该股目前还是仍有一段距离。

这次美光科技上涨，主要的推动力并不只是AI热潮。隔夜市场中，它还有一个新的政策催化剂。

美国商务部长卢特尼克在上个星期五（14日）美市盘后指出，美国政府正在呼吁科技巨头苹果公司（Apple），不要向中国存储晶片企业采购内存，这些被点名的中国企业就包括了长鑫存储（CXMT）等。因此，在美国股市隔夜开市后，市场投资者即刻重新评估美国内存供应商的竞争优势，而美光科技自然成为直接受益的公司之一。

除了美光科技之外，这个消息也推动多只内存及存储晶片股在隔夜上涨，其中闪迪（SanDisk）更是大涨8.9%，西部数据（Western Digital）和希捷科技（Seagate Technology）也分别上涨了5.4%和2.2%。

一些分析师在社交平台上说，对美光科技而言，这个消息来得正是时候，因为要突破市场投资者的超高期望，这种政治催化剂是有必要的。

美光科技最近公布的第三季业绩就已经创下纪录，营业额达到414亿6000万美元，比上一季的238亿6000万美元高，也大幅超越去年同期的93亿美元。更重要的是，美光科技对第四季的展望更加亮眼，预计营业额会有500亿美元，上下浮动10亿美元，并预计GAAP毛利率达到约86%。但是当这个第四季业绩真的发布时，投资者是否还会满足于这个业绩，目前还是个未知数。

另外，在AI逐渐普及之际，许多大型数据中心都为了运行生成式AI，而需要大量高频宽内存，也就是HBM。随着AI模型越来越复杂、数据中心不断扩建，对高性能内存的需求也同步增加。美光科技高管们日前也指出，AI时代正在凸显内存的战略价值，公司正以创纪录的规模投资技术、产品和产能，以应对客户快速增长的需求。

分析师因此越来越看好这波内存周期的持续时间。美国银行分析师阿里亚（Vivek Arya）最近就公开说，AI带动的内存需求仍有较强增长空间，并表示看好行业未来数年的盈利能力。市场关注的焦点也从“美光科技能不能赚钱”，逐渐变成“这一轮超级周期究竟可以持续多久”。

但不少分析师也说，当美光科技股价冲上1000美元之后，这也意味着投资者需要面对一个更现实的问题。那就是好消息是不是已经反映在美光科技股价里了呢？

他们认为，内存晶片本身仍是一个高度周期性的行业，一旦供应增加、需求放缓或AI资本开支降温，价格和利润都可能受到影响。近期中国存储晶片厂商长鑫存储扩产的消息，也曾令市场担忧未来供应增加会重新压低内存价格。

因此，苹果公司如果真的减少中国存储晶片采购，固然对美光科技是好消息，但是真正决定股价能否再创新高的，还是AI数据中心对HBM等高端内存的需求，以及美光科技能否把紧张的供需环境转化成持续的利润增长。

因此，这些分析师认为，对投资者而言，美光科技冲破1000美元，某种程度上也是AI行情进入“第二阶段”的一个信号，显示市场不再只追逐制造GPU的公司，而开始寻找那些能够从AI数据中心庞大资本开支中获得更大利润的上游供应商。