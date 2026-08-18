获淡马锡支持的印度乳制品公司Milky Mist Dairy Food，星期二（8月18日）通过首次公开售股（IPO）在印度上市，交易首日股价上涨近30%。

Milky Mist股价最终收报181.5卢比（约2.42新元），较140卢比的发行价上涨29.64%，市值达1396亿9000万卢比，共募得资金约1亿6300万美元（约2亿新元）。

据路透社星期二报道，投资者看好Milky Mist高附加值乳制品的市场需求，以及公司继续扩张的发展前景。

印度证券行WealthMills Securities的股票策略总监巴蒂尼（Kranthi Bathini）说，Milky Mist的IPO定价合理，加上其强大的品牌和在酸奶与高蛋白等快速增长的加工乳制品领域的布局，对投资者来说颇有吸引力。

报道还说，Milky Mist在IPO前，就已从包括淡马锡在内的一众基石投资者中，募集到合计46亿5000万卢比的资金。

根据此前报道，Milky Mist是在今年4月的上市前配售活动中，引入淡马锡旗下Jongsong Investments作为投资者，后者以每股139.76卢比价格购入5.2%的股权。

Milky Mist的产品包括乳酪、牛油和冰淇淋，是印度最大的高附加值乳制品生产商之一。它计划利用部分筹得的资金偿还贷款，以及扩充和提升旗舰生产设施。