星期三（8月19日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期三（8月19日）走高。市场投资者密切关注今晚较迟时候，联邦公开市场委员会（FOMC）发布的7月下旬会议纪要，以便从中寻找美联储内部对利率辩论的线索，从而预测利率接下来的走势。

在6时30分截稿时，标准与普尔500指数期货小幅上升7.80点或0.10％，报7699.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起50.90点或0.17％，报29541.90点；重量级的道琼斯指数期货升高10.70点，报53354.30点。

美国股市主要股指在隔夜（星期二）则全面退低，其中半导体和人工智能（AI）硬件板块承受最为沉重的抛售压力，导致纳斯达克指数领跌1.33%。美国长期国债收益率攀升至多年高位是造成美市走低的原因之一。

之前，美国总统特朗普的“未与伊朗进行任何谈判”言论，不仅削弱投资者对达成和平协议的信心，也暗示短期内问题恐怕难以获得解决，因此投资者再次对美股重新定价。

标准与普尔500指数在隔夜下跌53.30点，闭市报7691.76点。道琼斯指数则下跌116.38点，闭市报53343.40点。纳斯达克100指数显著退低1.68％或504.42点，最后以29490.96点收市。

美国股市隔夜的交易还是相对淡静，交易所的总成交量是148亿6000万股，比过去20天的168亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

英国《金融时报》星期二报道，美国晶片巨头英伟达（Nvidia）的H200晶片已获准小批量进入中国市场。报道引述两名知情者，字节跳动和腾讯过去几个星期已经各获得约1万颗H200处理器，另外几家中国科技企业也可能很快获得批准，接收数量相近的H200处理器。英伟达股价在今晚盘前上升0.35%，截稿时报220.51美元。

SK海力士（SK Hynix）星期三宣布，集团将回购并注销价值40万亿韩元（约286亿1000万美元）的库藏股（Treasury Shares），以提升股东股票的价值。SK海力士计划把2025年至2027年期间的自由现金流的至少50%用来回馈股东，回馈股东方法包括：股票回购、注销及派发股息等方式，具体金额和方式将在发布第三季度财报时公布。SK海力士股价在今晚盘前上涨4.32%，截稿时报162.34美元。

Netflix股价在隔夜显著上涨4%之后，在今晚盘前继续上升0.64%，截稿时报78.27美元。根据最新消息，万富翁投资者阿克曼（Bill Ackman）旗下的潘兴广场资本（Pershing Square）刚刚披露已买进约315万股的Netflix股票，占该基金投资组合的4.9%。潘兴广场指出，Netflix已在流媒体大战中胜出，并预计它接下来的营业额将实现两位数增长，每股盈利将以近20%的年复合增长率增长。阿克曼曾在四年前以4亿美元的亏损卖掉手头上所有Netflix股。因此他这次重新入场对其他市场人士有着一定的意义。

星期三下文我们来看看中资搜索引擎公司百度的最新季度业绩。今晚盘前该股起0.53%，截稿时报91.35美元。

今晚盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、美光科技（Micron Technology）、英伟达、Super Micro Computer和Marvell Technology。截稿时，除了英伟达股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

一些分析师认为，投资者现在真正要判断的，不是百度能不能继续发展AI，而是它的AI增长能否快过传统业务下滑的速度，并最终成为它的新盈利引擎。（路透社）

百度（Baidu Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：BIDU）

中资搜索引擎公司百度在星期二发布的最新季度业绩显示，它的AI业务增长25%，GPU云收入更暴增283%，但是百度的股价在财报公布后，隔夜在美市大跌将近13%。一些分析师认为，对于这家曾经是中国搜索引擎巨头而言，眼下最大的难题或许已经不是“有没有AI”，而是“AI什么时候才能真正撑起整个百度”。

百度让投资者失望的，首先是一份“传统业务不够漂亮”的成绩单。尽管与AI相关的业务出色，百度在截至6月底的第二季总营业额只是人民币313亿3000万元（约46亿4600万美元），同比下降4%，比市场预期的约人民币319亿6000万元少。它的净利是人民币23亿元，比去年同期的人民币73亿元大跌约68%。百度的问题主要出在它最传统、曾经最赚钱的业务，也就是广告上。

百度第二季线上营业额是131亿元，同比下跌19%。在中国消费需求偏弱、房地产市场持续承压的环境下，企业削减营销预算，直接冲击百度的搜索广告业务。

但如果看百度的AI业务，它正在高速增长。百度AI驱动的核心业务第二季营业额达到人民币125亿元，同比增长25%，已经相当于百度一般业务收入的一半。其中，AI云基础设施营业额增长50%至73亿元；更加抢眼的是GPU云业务，营业额同比暴增283%。这意味着企业客户对AI算力的需求正在快速增加，而百度正在从一家依赖搜索广告的互联网公司，逐渐变成一家AI基础设施和应用公司。

这也是百度目前最有挑战性的地方。它的旧业务正在萎缩，新业务正在增长，但新业务暂时还没有快到足以完全填补旧业务留下的缺口。

百度创始人兼首席执行官李彦宏显然也知道公司的转型已经到了关键阶段。在发布财报时，李彦宏就说，希望重新推动旗下大语言模型文心（Ernie）的发展，并重新取得中国AI市场的领先位置。他强调，百度未来仍需要持续投入技术、人才和基础设施，同时更加重视AI应用的落实。

在过去几年，中国AI赛道已经变得异常拥挤。从阿里巴巴、字节跳动到深度求索（DeepSeek）、月之暗面等公司，都在快速推出新的模型和AI产品。百度曾经凭借文心大模型占据先发优势，但如今竞争对手不断追赶，AI模型本身已经越来越难成为百度的长期护城河了。

另外，AI也是一项昂贵的生意。一些分析师说，为了抢占算力、模型和应用市场，百度需要持续投入数据中心、GPU、研发人员，以及基础设施。这意味着，即使AI收入高速增长，也未必能马上转化成同样高速的盈利增长。百度第二季盈利的大幅下降，正说明转型期间的成本压力仍然不小。这也说明为什么该股股价开年至今已经下跌超过31%。

尽管如此，百度手上并非没有筹码。截至6月底，百度持有的现金、现金等价物、短期投资及其他投资合计约人民币2831亿元，为继续押注AI提供了一定的资金缓冲。与此同时，百度的无人驾驶业务Apollo Go、AI云，以及其他AI应用，也让它的AI布局不只停留在聊天机器人层面。