全球人工智能（AI）资本支出规模将达约1万亿美元（约1.28万亿新元），带动债券供应的增加。随着超大规模云服务商竞相为基础建设融资，固定收益市场预计将持续波动。

全球资产管理公司荷宝（Robeco）亚洲固定收益主管周秋霞（Thu Ha Chow）星期三（8月19日）接受彭博电视台访问时说，考虑到AI基础设施建设的规模，云服务商对融资成本“几乎不敏感”，推动更多长期债券进入市场。

与此同时，美国、日本和其他地区的政府也在持续发债。

周秋霞指出，很大一部分的AI资本支出，将通过债券市场融资，高信用评级的借款人能提供具吸引力的利差，正吸引对价格敏感的投资者从美国国债等其他资产转向。

她认为，如果部分融资来源能分散到股票市场，或有助缓解债券供应方面的部分压力。

彭博社报道，AI热潮驱动企业大规模融资，大量新债券涌入，推动长期政府债券收益率升至数十年来的高位。

今年截至目前，投资级企业已发行近1.5万亿美元的债券，较去年同期增长36%，有望超过2020年创下的历史纪录。