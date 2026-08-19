淡马锡（Temasek）投资的印度电商物流公司Shiprocket，在交易首日开盘大涨48%，市值达到1000亿卢比（约13亿3000万新元），显示投资者对这家公司的强烈信心。

Shiprocket的股价于星期三（8月19日）开盘后在印度国家证券交易所一度上涨至144卢比（约1.92新元），比首次公开售股的发行价97卢比高出48%。

公司同时也在孟买证券交易所挂牌，并在同一天上市。股价早盘一度上达143.90卢比。

这家成立于2011年的公司的首次公开售股活动，是今年印度规模最大的科技股上市项目之一，整体获得99.4倍的超额认购。散户超额认购⁠46.4倍；机构投资者超额认购122.8倍。

Shiprocket物流平台具有多种功能，主要用于帮助电商管理发货、订单履约、支付以及其他电子商务运营环节。

在淡马锡入股的企业中，Shiprocket是第三家在8月上市的企业，另外两家是Manipal Health Enterprises和Milky Mist Dairy Food。