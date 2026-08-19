美国科技公司Alphabet Inc.预计将在它首次发行的澳元债券交易中，以约7%的利率融资。这预计是公司历来最高的票面利率，凸显全球大型超大规模科技公司对资金的需求不断增加，正推高融资成本。

根据彭博社星期三（8月19日）报道，这家美国科技巨头正在为一项多部分组成的债券发行定价。根据牵头安排银行之一澳新银行（ANZ）发出的指导价，期限最长的20年期债券，指示收益率可能约为6.95%，但最终定价可能有所不同。

Alphabet面临较高的融资成本，已反映在本周全球债券收益率升至数十年高位上。通胀重新升温，加上各国政府和大型科技公司纷纷筹资，正加剧市场对投资者吸收债券供应能力的担忧，并推高融资成本。

为实现人工智能（AI）发展目标，大型科技公司筹集的资金规模达数千亿美元，也引发市场担忧。这些融资活动可能分散投资者对政府债券的需求，从而加剧市场对各国财政状况的忧虑。

截至目前，Alphabet是今年通过全球债券市场、以不同货币进行融资的美国大型企业中，发债规模第二大的公司，仅次于亚马逊（Amazon）。

据澳新银行称，Alphabet此次债券发行计划最多筹集55亿澳元（约50亿新元），目前获得的投资者认购需求已超过200亿澳元。

企业债券定价通常高于政府债券，或是与利率走势密切相关的基准。这意味着，当主权债券的融资成本上升时，企业通常也须支付更高的融资成本。本周，美国30年期国债收益率升至2007年以来最高水平，法国和德国的借贷成本，也升至多年高位。

据澳新银行称，Alphabet此次澳元债券发行中，20年期债券利差将比当地基准高180个基点。