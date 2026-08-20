美国将扩大部分长期国债的回购规模，此举提振市场情绪，亚洲股市星期四（8月20日）反弹，由韩国股市领涨，盘中一度上涨6.55%。

MSCI亚太指数结束连续两天跌势，韩国综合股价指数（KOSPI）大涨之余，日本和澳大利亚主要股指也走高。

此前宣布购票回购计划的SK海力士，股价在早盘上涨超过8%。三星电子的股价同样走高，涨幅达8.48%。

近几天，全球债市持续受冲击。投资者要求更高的回报，以抵消通胀风险和不断增加的政府债务水平。债券抛售潮拖累股市，而企业为人工智能（AI）热潮融资大举发债，进一步加剧市场波动。

除了美国，日本、澳大利亚和新西兰国债收益率都上涨。由于国债收益率走高，美国财政部宣布将增加回购10年至30年期国债，以压低近期升至数十年高位的收益率。

尽管美国财政部没说明将如何筹集回购资金，但通常会通过发行短期国库券来满足不断变化的融资需求。

有分析认为，如果财政部实际上是以短期国库券取代长期债务，这种做法相当于美国联邦储备局版本的“扭转操作”（Operation Twist）。美联储上次启用这一策略是在2011年，旨在压低长期利率。

Miller Tabak + Co首席市场策略师马利（Matt Maley）说，美国政府再次对债券市场感到担忧，等于向市场注入一剂“强心针”。他说，这项措施短期内可能提振风险资产。

亚洲交易时段，美国30年期国债收益率维持在5.19%，星期三（19日）下跌9个基点。10年期国债收益率达4.64%，延续前一个交易日下降6个基点的走势。