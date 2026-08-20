星期四（8月20日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期四（8月20日）几乎持平。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起1.00点或0.01％，报7709.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货微退4.50点或0.02％，报29421.50点；重量级的道琼斯指数期货也退低81.30点，报53381.80点。

美国主要股指在隔夜（星期三）则是小幅收高。美国政府债券收益率回落提振了股市的交易气氛。疫苗制造商莫德纳（Moderna）股价强劲走势则带动了医疗保健板块走高。

市场投资者对美联储隔夜发布的7月会议纪要反应平淡。尽管纪要显示决策者对通胀的担忧加剧，但是还是有“许多”官员认为，如果通胀未能回落至美联储的2%目标水平，加息还是有必要的。

标准与普尔500指数隔夜上升16.22点，闭市报7707.98点。道琼斯指数也起了119.65点，闭市报53463.05点。纳斯达克100指数则退低0.22％或64.93点，以29426.02点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是169亿2000万股，与过去20天的169亿6000万股平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

由于比特币价格今天飙升至6万5000美元至6万8000美元区间，再加上美国白宫备受瞩目的加密货币会议所带来的积极政策势头推动，市场与加密货币相关的股票都普遍走高。美国最大的加密货币交易平台Coinbase Global在星期四晚盘前就上涨了7.57%，截稿时报172.32美元。

存储和光纤通信板块股票在星期四晚盘前也普遍上涨。在截稿时，SK海力士（SK Hynix）股价上涨5%，闪迪（SanDisk）、美光科技（Micron Technology）、Coherent、Credo Technology Group Holding Ltd以及Lumentum的股价涨幅是在2%左右。

Target在隔夜发布的第二季业绩报告显示，在经历了一段低迷期后，这家美国零售商似乎开始复苏而且也站稳脚跟。第二季净销售额同比增长5.3%至265亿美元，同店销售增长3.8%，连续第二季取得增长，顾客流量也增加3.6%。Target同时也把全年销售增长预测上调至约5%。它的盈利几乎翻倍至每股4.11美元，但是其中有约9亿9400万美元是关税退款，也就是属于一次性的特殊项目。Target股价在星期四晚盘前退低1.18%，截稿时报157.25美元。

星期四下文我们来看看美国药剂商莫德纳隔夜股价为什么翻倍。在猛涨之后，该股在星期四晚盘前面对套利压力，下跌了10.88%，截稿时报155.40美元。

盘前活跃股按序：莫德纳、Strategy Inc、英特尔（Intel）、SoFi Technologies和Coinbase Global。截稿时，除了莫德纳股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

莫德纳过去的估值，在很大程度上是建立在新冠疫苗的成功上的。如今投资者开始把它看成一家拥有mRNA平台、癌症管线以及多种潜在药物的生物科技公司，让华尔街决定对它重新评估。（法新社）

莫德纳（Moderna）

（纳斯达克证券交易所代码：MRNA）

美国药剂商莫德纳的股价在隔夜收市时暴涨177%至174.38美元，创下公司上市以来最大单日涨幅。它背后的催化剂，就是与默克（Merck）合作的个体化mRNA癌症疫苗，终于在第三期试验中取得出色的结果，让莫德纳一夜之间，不再只是“新冠疫苗公司”。

这项名为Intismeran autogene的疗法，可能改变莫德纳未来商业版图。它是在第三期黑色素瘤试验中，达到实验追求的主要成效和关键次要成效。它是根据患者肿瘤中的特定突变，为每名患者“量身定制”的mRNA治疗。

第三期INTerpath-001试验针对已经通过手术切除高风险黑色素瘤的患者，比较Intismeran联合默克重磅免疫疗法Keytruda，与单独使用Keytruda的效果。

结果显示，联合疗法显著改善患者的无复发生存期（Recurrence-Free Survival，简称：RFS）和无远端转移生存期（Distant Metastasis-Free Survival，简称：DMFS）。两家公司联合指出，这是首个在第三期随机临床试验中，证明个体化新抗原疗法获得改善的研究，也为mRNA技术进军癌症治疗打开一个重要缺口。

美国股市对这个试验成绩的反应几乎是马上的。莫德纳股价在隔夜直冲177%；默克的股价也上涨约13%，创下有史以来的新高位。不少分析师认为，成功的第三期结果大幅降低了投资者过去对莫德纳未来增长前景的疑虑。路透社就引述巴克莱（Barclays）分析师的估计说，如果最终获批，这项疗法到2035年，单是在黑色素瘤市场的销售额就可能达到约30亿美元。

这也正是莫德纳最需要的好消息。因为在过去几年里，莫德纳最大的商业标签始终是新冠疫苗。但随着疫情退潮，公司必须面对一个很现实问题，那就是当新冠疫苗需求不再处于高峰，mRNA还能为公司创造什么价值？如今，癌症可能成为它的答案。

与传统疫苗不同的是，个体化癌症mRNA疗法的逻辑，是先分析患者肿瘤的基因特征，再设计针对它特定“新抗原”的治疗，让免疫系统寻找并攻击可能残留的癌细胞。这种高度个性化的模式，也意味着未来的商业模式可能与传统的“单一疫苗卖给大量消费者”完全不同。

值得注意的是，莫德纳并不是押注一个产品而已。它与默克目前共有九项第二期和第三期临床试验，研究Intismeran与Keytruda联用的潜力，覆盖范围包括：黑色素瘤、非小细胞肺癌、膀胱癌和肾细胞癌等多个癌症领域。换句话说，黑色素瘤只是第一场大考验。

尽管如此，投资者也不应该把第三期试验成功，直接等同于一款价值数十亿美元的药物已经诞生。目前公布的仍是试验第三期结果，完整数据尚未公开。莫德纳计划在未来医学会议上公布更详细的数据，并与监管机构讨论下一步申请。

不少分析师就指出，市场目前仍需要等待更完整的数据，包括：长期生存结果，才能判断这款疗法真正的临床和商业价值。鉴于隔夜涨幅过大，该股在盘前交易中面临套利回吐压力。