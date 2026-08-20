2026年日本大宗房地产交易额预计连续第二年创下纪录。仲量联行指出，投资者对办公楼需求强劲，带动上半年交易增加，并预计全年交易额将增至7万亿日元（约568亿新元）。

彭博社星期四（8月20日）报道，房地产咨询公司仲量联行在报告中说，企业搬迁办公地点，加上越来越多企业为转向轻资产经营而出售所持房地产，为市场带来更多可供投资的资产。

报告显示，今年1月至6月的大宗房地产交易额已创下纪录，达3.8万亿日元。

报告还说，外国投资者占上半年房地产交易额的30%。这些投资者通过提升房产价值争取较高回报，而高出租率和租金上涨也带动投资回报增加。

报道称，随着更多企业为提高经营效率而出售房地产，日本市场出现多宗规模空前的交易，凸显出通胀回升与利率上扬并未阻挡资金入场的步伐。

报道还引述知情人士6月透露，KKR和黑石集团（Blackstone）参与竞购日本广播集团富士媒体控股（Fuji Media Holdings）的房地产业务，部分报价超过1万亿日元。

此外，KKR和太盟投资集团（PAG）去年也同意收购札幌控股旗下的房地产公司，交易价值约30亿美元（约39亿新元）。

仲量联行说，按房地产交易额计算，东京今年上半年在全球城市中位居第二，较一年前上升一位，仅次于新加坡。