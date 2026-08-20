美国财政部长贝森特计划通过加码回购规模，抑制美国长期国债收益率的持续上涨，以降低美国政府的债务成本。

市场分析认为，这意味着美财政部将转向更主动控制政府借贷成本，积极干预长期国债收益率的模式，或进一步危及美元地位。

美国财政部星期三（8月19日）宣布，将针对10年期到30年期的美国国债回购计划规模扩大至少一倍，以稳定国债收益率。此举也标志着，美财政部长期以来“常规且可预测”的债务管理风格已显著转变，贝森特曾在去年11月一次演讲中透露了这一倾向。

新加坡投资基金Reed Capital首席投资官颜俊杰说，贝森特正主动压低长期实际利率，并释放出可以为保持经济平稳而容忍美元走弱的信号，“美元将成为最大受害者”。

颜俊杰进一步说，他打算进一步分散投资，减少美元资产部署。

衡量美元兑六种货币强弱的美元指数在亚洲交易时段持续下跌，截至下午4时25分左右已跌0.07%至98.698；美元指数近一个月已跌超2%。

美元兑新元汇率近一个月已跌1.55%，星期三截至下午4时28分左右报1.27106，是三个月以来最低水平。

彭博新闻报道说，美国长期国债收益率在过去一个星期显著上涨，30年期国债收益率已升至2007年以来最高水平。

盛宝（Saxo）投资者策略师威尔森（Neil Wilson）认为，美国财政部将不惜一切代价来阻止美国国债收益率失控，避免出现破坏性的美国国债抛售潮。