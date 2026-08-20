晶片巨头SK海力士（SK Hynix）星期四（8月20日）与韩国员工达成初步薪水协议，基本薪水上调6.3%，且六成花红将以公司股票形式发放，不再像去年全部以现金支付。

受人工智能热潮带动，SK海力士盈利飙增，员工花红也水涨船高。路透社计算，2026年员工平均可获得花红达7亿7900万韩元（约71万新元）。

据路透社星期四报道，公司去年与员工达成协议，在未来10年，每年把全年营业利润的10%以现金形式分给员工。不过，管理层今年提出把超过一半花红改为股票形式发放，引发部分员工反对，他们主要担心股价波动。

根据最新协议，员工将获得40%的现金花红，另外40%以股票支付，这部分股票可立即套现。剩余的20%则以递延股票形式发放，一半是一年后支付，另一半在两年后支付。

协议也包括基本工资上调6.3%，以及一项条款，允许公司出现亏损时延后支付最多3%的薪水。

SK海力士发言人表明，这个协议还需经工会成员投票表决。

分析人士认为，这是一个“双赢”的安排。如果全部以现金支付，不仅会消耗公司的现金储备，也可能因花红金额庞大而引起公众对“铺张浪费式支出”的强烈反对。

SK海力士在一份声明中说，这项协议是劳资双方没有依赖外部调解或系统，共同找到的突破性进展。

另一方面，SK海力士星期三（19日）宣布，将回购并注销价值40万亿韩元（约365亿新元）的股份，并把2025年至2027年产生的超过50%自由现金流用于提高股东回报。

这一消息带动SK海力士股价星期四大涨13%。