美伊冲突未见降温信号，霍尔木兹海峡与中东原油产业链仍受威胁，美国总统特朗普更扬言要对伊朗开展经济战，国际油价连续五日上涨。

作为国际油价基准的布伦特原油期货到星期四（8月20日）持续上升，截至亚洲交易时段下午5时18分已涨2.41%，至每桶93.77美元（约119.06新元），已是连续第五天上涨，并达到近三个星期的高点。

美国西得克萨斯中质原油（WTI）星期四已上涨2.12%，报每桶87.65美元，同样处于三个星期以来的高点。

据彭博新闻报道，特朗普在一则社交媒体贴文中直言，伊朗将面临“前所未有的经济战与封锁……我们需要所有盟友都和美国站在一起”。

瑞银（UBS）分析师斯托诺沃（Giovanni Staunovo）认为，中东局势依然紧张，供应中断或进一步面临干扰，而中东原油出口减少将加剧石油市场的供需紧张程度。

另一方面，路透社报道说，海湾主要产油国之一的阿联酋已决定暂停与伊朗的所有金融和经济往来，市场再度关注阿联酋与伊朗之间紧张关系的发展前景。

日产证券投资（Nissan Securities Investment）说：“鉴于和平谈判的不确定性以及阿联酋、阿曼和伊朗之间的紧张局势，油价可能会保持上行趋势。”