跨境快时尚零售商希音（Shein）据传已将在香港挂牌的时间推迟至9月，原因是在以较低估值进行首次公开售股（IPO）的过程中，投资者认购程序稍有延迟。

香港《南华早报》星期四（8月20日）引述消息人士指出，希音计划引入多名基石投资者，但大部分基石投资者的份额将由现有股东认购。

上述报道也指出，希音目前计划从8月24日开始进行市场询价活动（book building）。公司原计划在8月底前完成整个上市流程。

报道也补充，参与这次交易的投资银行正考虑安排自有资金，充当基石投资者。

路透社针对上述消息联系希音时，后者未作出回应。

路透社星期一（17日）报道，希音计划最早在本周稍后启动上市，估值约为250亿美元（约318亿新元），是四年前1000亿美元估值的25%，也低于本月初市场所推测的300亿至400亿美元估值区间。

希音于2012年在中国大陆成立，最为人熟知的，是向约160个经济体的消费者，销售5美元连衣裙和10美元牛仔裤。