韩国三星电子（Samsung Electronics）据传计划宣布一项新的回报股东方案，总价值可能高达110万亿韩元（约1000亿新元）。

彭博社星期五（8月21日）引述消息人士报道，董事会将在韩国时间下午4时（新加坡下午3时）左右举行会议，预计随后不久将公布具体细节。由于涉及未公开消息，消息人士要求匿名。

报道指出，这项回馈股东的方案总值预计在90万亿至110万亿韩元之间，将成为公司规模最大的资本回报举措之一。

针对这个消息，三星表示不予置评。

此前，存储晶片制造商受益于全球对人工智能（AI）相关半导体的狂热需求。投资者如今正要求获得更高回报，晶片制造商正试图通过资本返还举措，安抚投资者。

为提升股东回报，晶片巨头SK海力士早前宣布，斥资40万亿韩元回购股票并全部注销，创下韩国上市公司历来最大规模纪录。同时将2025年至2027年股东回报政策，从返还自由现金流50%上调至50%以上。

SK海力士的股票回购计划，预计给三星带来压力，因为股东们注意到这家电子巨头手握巨额现金储备。