人工智能（AI）公司Anthropic预计，首次公开售股（IPO）规模将达到或超过美国太空企业SpaceX创纪录的750亿美元（约953亿新元），凸显投资者对AI热潮的需求依然强劲。

据彭博社报道，知情人士透露，开发Claude聊天机器人的Anthropic正进行相关规模测算，并准备最早在本月底公开提交IPO文件。Anthropic近期举行的投资者说明会由首席财务官拉奥（Krishna Rao）主持，但避谈公司估值。

SpaceX在IPO中最初筹得750亿美元，创下史上规模最大的首次售股纪录。若计入超额配股权，最终筹资额增至862亿美元。

知情人士说，Anthropic的IPO仍在讨论中，包括筹资规模在内的细节都可能改变。

Anthropic今年5月完成650亿美元融资，公司估值达到9650亿美元，超过OpenAI今年3月融资1220亿美元时的8520亿美元估值。

Anthropic的营收近年来快速增长。公司第二季初步营收超过115亿美元，远高于2025年同期的7亿8700万美元；截至7月底，营收运行率（run rate）达到650亿美元。运行率是根据较短期间的营收表现推算全年营收的指标。

不过，AI企业目前也面临开发更先进模型的高昂成本。知情人士说，训练前沿模型需要大量计算能力。Anthropic与数据中心业者签订的其中一项协议，是向SpaceX采购计算资源，未来三年价值可能达到数百亿美元。

Anthropic料在OpenAI之前上市

Anthropic目前预计将在OpenAI之前上市。彭博社此前报道，OpenAI已考虑最早在2027年上市，两家公司都已秘密提交上市申请。

Anthropic在正式提交IPO文件前，也准备敲定一项循环信贷融资安排，筹资规模将超过原先约100亿美元的目标。

Anthropic已聘请摩根士丹利、高盛集团和摩根大通负责IPO，其他银行也可能加入。

另外，Anthropic正考虑采用“超级投票权股”，让首席执行官阿莫代（Dario Amodei）及其他联合创办人获得更大的公司控制权。阿莫代目前持有约2%股权。

如果Anthropic最终IPO规模超过SpaceX，将进一步推动美国IPO市场创下历史新高。彭博数据显示，截至8月19日，今年美国新上市公司已筹得1606亿美元，距离2021年创下的1952亿美元全年纪录仅一步之遥。

今年美国IPO市场已经出现历史最大规模的两宗上市交易，包括韩国晶片制造商SK海力士（SK Hynix）通过发行美国存托凭证（ADR）筹得265亿美元。