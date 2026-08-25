星期二（8月25日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（8月25日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升34.20点或0.45％，报7687.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起272.70点或0.94％，报29295.90点；重量级的道琼斯指数期货也升高236.90点，报53653.90点。

至于隔夜（星期一），美市则是因为受到科技股拖累，导致标准与普尔500指数和纳斯达克指数双双收低。投资者在权衡美国对伊朗施加的新经济压力，也为本星期即将公布的晶片巨头英伟达（Nvidia）财报做准备。

标准与普尔500指数隔夜下跌21.51点，闭市报7652.86点。纳斯达克100指数也退低0.97％或285.68点，以29023.18点收市。道琼斯指数则逆流起了140.15点，闭市报53417.16点。

美国总统特朗普的政府在隔夜宣布，可能扩大对与伊朗有业务往来国家的制裁，导致晶片股遭到抛售，影响了整个美市的交易气氛。英伟达股价在隔夜下跌2.9%，美光科技（Micron Technology）下滑5.8%，博通（Broadcom）也退低了2.6%。

针对人工智能（AI）数据中心的政治反对声浪日益高涨，也打击了科技企业的士气。据Axios星期日（23日）报道，得克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott）向AI行业发出了到目前为止，共和党人最严厉的警告之一。他表示，数据中心公司未能赢得社区支持，是“自掘坟墓”，因此理应承受目前面临的强烈反弹。阿博特本月下令暂停审批新的数据中心项目。他指出，在反对声浪日益高涨的背景下，电力需求的激增可能会威胁到电网的可靠性。

美国股市在隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是143亿6000万股，比过去20天的165亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

据韩联社星期二报道，SK海力士（SK Hynix）工会投票否决了加薪及部分奖金以公司股票形式发放的初步协议。该媒体援引业内消息人士的话称，工会成员中的50.08%投了反对票。被否决的方案包括：上调薪资6.3%，以及将员工绩效奖金的结构设定为40%现金加60%公司股票。SK海力士在美国挂牌交易的股票在星期二晚盘前上升3.40%，截稿时报160.65美元。

波音公司（Boeing）隔夜盘后宣布，该集团刚刚获得美国空军一份价值高达1312亿3000万美元的合同。这份“不确定交付与不确定数量”（The Indefinite-delivery/Indefinite-quantity contract，简称：IDIQ）合同，包括为空军及其他军事客户提供F-15“鹰”式（Eagle）武器系统相关生产与保障工作。美国国防部表示，所谓的其他军事客户包括：以色列、沙特阿拉伯、韩国和日本等国。波音公司股价在星期二晚今盘前起了0.89%，截稿时报212.31美元。

英伟达（Nvidia）股价在隔夜闭市时下跌将近3%，这已是该股连续七个交易日收跌，创下自2022年以来的最长连跌纪录。开年至今，该股累计涨幅只有7%，是众多半导体企业中表现垫底的公司。一些分析师说，这似乎反映出AI晶片领域的资金，正在流向更广泛的半导体企业。英伟达股价在星期二晚今晚盘前尝试收回部分失地，起了1.26%，截稿时报211.11美元。英伟达将在星期三（26日）盘后发布最新业绩报告。

星期二下文我们来看看分析师评美国晶片制造商美满科技（Marvell Technology）。星期二晚今晚盘前该股起3.41%，截稿时报237.10美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、Strategy Inc、英伟达、美光科技和Super Micro Computer。截稿时，除了Strategy Inc股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

美满科技（Marvell Technology）（纳斯达克证券特斯拉交易所代码：MRVL）

美满科技将在本星期四（27日）公布最新财报。市场分析师普遍预计，投资者不会只关注这家晶片设计商的营业额与盈利表现而已，他们会更把焦点放在它对接下来业绩的预测，以及它与谷歌母公司Alphabet近期达成的AI晶片合作协议。

一些分析师认为，以美满科技目前的估值与股价来看，市场的期待已经处在“非常高”的水平，因此它“必须”要能交出更高质量成绩单，才不会让投资者失望。（彭博社）

美满科技股价在隔夜下挫了6.5%，闭市时221.56美元。不过，该股上个星期的累计涨幅是6.8%。这个涨幅主要受到美满科技宣布，谷歌获得美满科技的股票认购权消息带动的。根据协议，谷歌可按每股206.58美元的行使价，购买最多5897万股美满科技普通股，整个认购总值最多达121亿9000万美元。

这项认购权是两家公司商业协议的一部分。双方签订的协议还包括共同开发谷歌定制晶片，以及张量处理单元（Tensor Processing Unit，简称：TPU）等。

Benchmark Equity Research分析师阿克里（Cody Acree）隔夜对媒体说，这项合作很可能成为美满科技公布2027财年第二季度业绩时，投资者最关注的焦点。他认为，与其纠结于截至7月底季度业绩出现的小幅偏差，市场更应关注数据中心业务占比、截至10月底季度业绩预测，以及管理层将如何定义与谷歌的新合作关系。

阿克里认为，美满科技在开始阶段可能参与谷歌的部分AI推理加速器项目，以及TPU配套的内存、网络和存储设备。但是随着双方合作更加深入，美满科技未来还可能扩大它在AI加速器领域的角色。

不少市场分析师也认为，美满科技与谷歌的合作释放出强烈的增长信号。这项商业协议在超过6年的合作期内，可能为美满科技带来约1200亿美元的累计收入。

除了谷歌合作，市场也高度关注美满科技对未来业绩的展望。摩根大通分析师苏尔（Harlan Sur）隔夜表示，管理层这次给出的业绩预测，有可能会明显高过目前市场普遍预期。他认为，除了短期业绩和截至10月底季度展望，投资者最重要的关注点，将是管理层如何看待2027及2028年的数据中心业务前景。在过去90天，市场对美满科技AI数据中心业务增长动力的广度与持续性的信心已经明显增强。

市场分析师目前普遍预测美满科技的第二财季营业额会是约27亿1000万美元，同比增长约35.2%。它的调整后每股盈利估计是约0.93美元，比去年同期的0.67美元增加了39%。美满科技高管们之前则是预计，集团的第二财季营业额是27亿美元（上下浮动5%），非公认会计准则（non-GAAP）的每股盈利是0.93美元（上下浮动5%）。

道琼斯市场数据显示，美满科技股价自今年8月以来已经上涨18%，而且还有望创下2026年6月以来最佳单月表现。今年以来，该股累计上涨了161%，过去12个月更飙升了204%。

尽管如此，阿克里仍对美满科技有信心，并维持了“买入”评级，目标价是275美元。以上星期五的237.04美元闭市价计算，这个目标价意味着该股还有约16%的上涨空间。

目前在Tipranks的29名分析师当中，也有24名给予美满科技股“买进”的评级，五名则给了“持守”的评级。他们给该股定下的一年期限平均目标价是287.50美元。