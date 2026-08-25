比特币价格近期走高，三个月来首次突破8万美元水平（约10万3000新元）。分析指出，美元走软和所谓的货币贬值交易（debasement trade）重新受到关注，加上大量看跌仓位被迫平仓，推动加密货币市场反弹。

比特币在星期二（8月25日）亚洲交易时段一度上涨2.9％至8万1257美元，是5月15日以来最高水平。截至新加坡时间下午1时45分，比特币报约8万零700美元。

在截至8月23日的此前一周，比特币累计大涨23％，创约三年来最大单周涨幅。不过，与去年10月约12万6000美元的历史高点相比，目前价格仍低约36％。

这一轮涨势受到美元走弱等因素推动。美国财政部长贝森特（Scott Bessent）上周宣布，美国将增加回购较长期国债，以压低长期收益率，引发新一轮美元卖盘，也使投资者重新关注以比特币和黄金等资产对冲法定货币贬值风险的交易。

资金也重新流入比特币交易所挂牌基金（ETF）。数据显示，美国上市的13只现货比特币ETF上周净流入19亿2000万美元，是约10个月来最多，本星期一再出现3亿3700万美元净流入。

美国总统特朗普上星期与加密货币业界领袖会面，也提振市场对政府支持加密货币行业的预期。此前推进速度放缓的加密货币市场结构法案（Clarity Act），预计将在参议院9月复会后再次获得审议。

比特币急升迫使大量看跌投资者平仓。根据Coinglass数据，上周整个加密货币市场约有72亿美元的杠杆看跌仓位遭清算。

新火研究院院长丁元在报告中指出，虽然比特币的价格突破已经展现出早期牛市的一些特征，但目前还不应将这视为一股已确认的趋势。

“眼下的考验在于现货需求能否取代空头回补，成为市场的主要动能来源。如果机构参与、监管进展和资本轮动继续相互促进，那么当前的行情可能不仅仅是轧空，更可能标志着新一轮市场周期的开始。”