美国社交媒体巨头Meta与美国多州总检察长讨论了在审讯期间达成和解的可能性。彭博社星期三（8月26日）引述知情人士报道，双方没有透露讨论详情。

Meta被指刻意把旗下脸书和Instagram设计成容易让青少年上瘾的平台。案件目前在加利福尼亚州奥克兰的联邦法院进入第二周审讯。

这起诉讼由29个州的总检察长联合推动，其中加州、科罗拉多州、肯塔基州和新泽西州领头推进目前的审讯。

这四个州指Meta违反各自的消费者保护法，设计容易让年轻用户沉迷的功能，并误导消费者有关平台的安全性。

29个州的总检察长也联合指控Meta在收集13岁以下用户的个人资料时没有取得家长同意，违反美国联邦《儿童网络隐私保护法》。

Meta否认指控，并称各州要求的产品改动不合理，索偿金额也过高。按Meta自行计算，公司若败诉，罚款最高可能达到1.4万亿美元（约1.8万亿新元）。

Meta没有立即回应和解讨论的消息。加州总检察长办公室拒绝置评，其余三个领头州没有立即回应。