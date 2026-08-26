星期三（8月26日）重点：

盘前交易重点：

英伟达将在今晚盘后发布业绩。这是一份全球AI投资者密切关注的重量级成绩单。目前华尔街分析师对它的营业额的预测，大致是落在919亿美元至950亿美元之间，比该集团上个财季的816亿美元高出许多；较常见的市场分析师共识约920亿美元。市场预期的调整后每股盈利则是2.09美元。英伟达股价在今晚盘前上升0.37%，截稿时报213.84美元。

在大幅下调全年盈利预测之后，Dick’s Sporting Goods在隔夜经历了有史以来最糟糕的一个交易日，股价一夜暴跌了超过30%。该集团高管们说，传统运动鞋需求疲弱，公司之前收购的Foot Locker的业绩表现也不如预期。现在集团已经将全年调整后每股盈利预测从原本的13.50美元至14.50美元，下调至11美元至12美元；全年销售额预测也从原本的221亿美元至224亿美元，降至219亿美元至222亿美元。Dick’s Sporting Good股价在今晚盘前继续退低1.18%，截稿时报122.93美元。

Dick’s Sporting Good业绩欠佳的消息，也拖累了耐克（Nike）股价跟着走低。耐克股价在今晚盘前下跌0.08%，截稿时报39.44美元。

Zoom Video Communications股价在今晚盘前下跌6.56%，截稿时报94.30美元。该集团高管们在隔夜发布了当前第三季度的营业额预测，即12亿7500万美元至12亿8000万美元，比分析师预期的12亿8200万美元低；调整后的每股盈利预测是1.46美元至1.48美元，也比分析师预期的1.50美元少。

星期三下文我们来看看美国生物科技公司莫德纳（Moderna）股价走势。今晚盘前该股退低0.52%，截稿时报158.01美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、英特尔（Intel）、Strategy Inc、耐克（Nike）和美满科技（Marvell Technology）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

如果莫德纳与默克合作开发的Intismeran，能够从黑色素瘤进一步扩展到其他癌症，莫德纳或许不再只是“新冠疫苗公司”，而是一家拥有数十亿美元潜在肿瘤业务的mRNA企业。（法新社）

莫德纳（Moderna）

（纳斯达克证券交易所代码：MRNA）

美国生物科技公司莫德纳的股价在上星期三（19日），曾因为个体化mRNA癌症疫苗取得第三期临床试验成功，出现罕见的单日暴涨177%的强劲涨势，没想到在隔夜，该股又再显著上涨14.4%，闭市报158.83美元。

这次上涨的催化剂之一，是Wolfe Research发布了一份看好莫德纳个体化癌症疗法Intismeran商业前景的报告，而且还估算它潜在市场机会可能高达92亿美元。这也为市场“解答”了个体化癌症疗法究竟能够为莫德纳带来多大的商业价值的关键问题。

这次莫德纳与默克（Merck）合作开发的Intismeran，是一种针对患者肿瘤特征量身定制的mRNA疗法。医生首先对患者切除的肿瘤进行基因测序，从中找出可能被免疫系统识别的突变，再根据这些突变制造个性化疫苗。患者接受疫苗后，希望借此训练免疫系统识别并攻击可能残留的癌细胞。

在发布了Intismeran之后，Wolfe Research把莫德纳的股票评级从“跑输大盘”（Underperform）上调至“与同业表现持平”（Peer Perform）。虽然没有给出新的目标价，但是值得注意的是，Wolfe Research估计，Intismeran在四个症状的未经风险调整峰值销售额（unadjusted peak sales）合计可达到92亿美元，不过这没有计算莫德纳与默克之间的利润分成。

Wolfe Research的逻辑是从不同癌症适应症的潜在患者群、治疗渗透率以及药物价格等因素，估算各适应症达到成熟阶段后的最高销售规模，再将四个适应症相加。公开资料并没有披露它模型中各个适应症的具体金额。

不过Wolfe Research认为，在这次试验成功后，莫德纳与默克今后把Intismeran的监管路径会“清晰得多”。

这项突破也让投资者开始重新计算莫德纳的未来。巴克莱（Barclays）之前就估计，单是黑色素瘤适应症，这项疗法到2035年每年销售额就可能达到约30亿美元。如今，随着更多分析师重新评估Intismeran，市场看到的已经不只是一个癌症药物，而是一个可能扩展至多种癌症的技术平台。换句话说，市场现在押注的已经不只是黑色素瘤。

目前，这种疗法除了黑色素瘤，也正在其他癌症领域进行研究，包括：非小细胞肺癌、膀胱癌、肾癌等。若未来能够在更多癌症中证明疗效，那么92亿美元的潜在峰值销售额将更具有意义。

另外，完整的第三期数据目前仍未公布。现阶段莫德纳公布的是预定中期分析结果，研究仍将继续观察总生存期在内的其他关键指标。更详细的数据如疗效、安全性以及长期生存结果，将决定监管机构最终如何评价这项疗法。

一些分析师表明，Intismeran商业化也存在挑战。由于它是属于个体化疗法，每名患者都需要根据自己的肿瘤进行设计和制造。这种“每名患者一套治疗方案”的模式，未来能否大规模生产，以及能否以合理成本完成整个流程，将成为商业化的重要考验。