英伟达（Nvidia）给出的最新季度营收预测高于市场平均预期，却未能提振投资者信心，市场对人工智能（AI）投资热潮持续性的疑虑升温。

英伟达美国时间星期三（8月26日）发表声明说，截至当前季度的营收预计为1080亿美元（约1373亿新元），上下浮动2%。这一预测高于分析师平均预期的1052亿美元，但部分预测已超过1100亿美元。公司预计毛利率约为74%。

业绩公布后，英伟达股价在盘后交易一度下跌约2%。

英伟达的市场反应疲弱，凸显投资者对AI热潮的疑虑正在加深。AI相关企业经历多年高速增长后，部分投资者开始担心市场可能出现泡沫。

此外，英伟达与AI产业链企业达成的多项投资协议，也引发市场对“循环交易”的担忧，即企业之间通过相互投资和商业安排推高AI产业的繁荣程度，可能使整个行业的基础更加脆弱。

英伟达是全球市值最高的公司，也是AI加速器的主要供应商。AI加速器是训练和运行人工智能模型的关键晶片，因此英伟达的季度业绩一直被视为衡量整个AI产业景气度的重要指标。