星期四（8月27日）重点：

盘前交易重点：

Salesforce隔夜盘后公布的2026财年第二季度业绩超出预期，股价也应声在今晚盘前飙高11.80%，截稿时报230.29美元。根据它的业绩报告，Salesforce的营业额达到113亿美元，同比增长11%；调整后每股盈利是5.90美元，同比增长103%。更重要的是，它的“当前剩余履约义务”（Current Remaining Performance Obligations）增长14%，达到335亿美元；Salesforce也将2027财年的营业额预测上调了2亿至3亿美元。

CrowdStrike的股价也在今晚盘前大涨9.35%，截稿时报206.87美元。该公司在隔夜盘后公布的第二季度营业额增长25%至14亿7000万美元，超出分析师预期；调整后每股盈利是0.31美元，比市场普遍预期的高出0.02美元。此外，CrowdStrike也上调了全年业绩展望，预计全年营业额将至少达到60亿美元。

根据最新消息，Meta Platforms已经同意支付最高180亿美元，并对脸书（Facebook）和Instagram平台进行重大调整，就涉及儿童使用它的平台相关指控的问题，与美国大多数州达成和解。Meta Platforms股价在今晚盘前退低0.41%，截稿时报573.80美元，

星期四下文我们来详细看看晶片巨头英伟达的最新财报。在今晚盘前，英伟达股价起6.73%，截稿时报223.77美元。

盘前活跃股按序：英伟达、英特尔（Intel）、Strategy Inc、美满科技（Marvell Technology）和美光科技（Micron Technology）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

正如黄仁勋在业绩发布会上所说的，他对AI公司的投资唯一的遗憾，是“没有投得更多、更早”。AI竞赛看来还没有结束，而英伟达现在面对的真正问题，是要如何以更低的成本、更大的供应能力，满足这场可能持续多年的算力争夺战。（路透社）

英伟达（Nvidia）

（纳斯达克证券特斯拉交易所代码：NVDA）

晶片巨头英伟达在隔夜盘后发布的最新业绩继续劲爆。尽管它的内存成本、竞争、负债及供应承诺开始成为市场的新观察点，但是英伟达高管们对2028财年营业额的增长预测竟然高达增七成，让市场感到震撼，也带动了英伟达股价在隔夜盘后上涨了4%。

延伸阅读 英伟达营收预测虽胜预期 仍难提振投资者信心

那些希望从英伟达业绩寻找“人工智能热潮到底还能持续多久？”的投资者，至少到目前为止，看到的答案仍然是这股热潮会比华尔街想象的持续更久。

根据英伟达截至今年7月底的2027财年第二财季业绩报告，该集团的营业额达到962亿2000万美元，同比增长约一倍，比市场预期的921亿7000万美元高。集团的净利更是从一年前的247亿6000万美元增至539亿5000万美元，翻了超过一倍。在剔除特殊项目之后，调整后的每股盈利是2.22美元，也胜过分析师预估的2.10美元。

不过，比这份亮眼财报更让投资者振奋的，是英伟达对未来的业绩的展望。

它的首席财务官克瑞斯（Colette Kress）在业绩发布会上说，集团预计2028财年营业额将增长约70%，比分析师之前普遍预计的44%高出许多。她指出，根据客户提供的需求预测，集团明年的增长速度有望“翻倍”，但是目前的给出的预测是已经考虑到供应限制。

这意味着，英伟达仍没有明显看到AI基础设施需求降温的迹象。英伟达首席执行官黄仁勋更形容，AI已经进入“拐点”。去年这个时候，推动AI基础设施建设的主要还是少数实验室；如今，AI新创企业、前沿模型公司、开放模型生态，以及“Physical AI”都在同步扩大规模。

从需求方面来看，云端巨头的资本支出仍是重要支撑。英伟达高管们预计，全球前五大超大规模云服务商明年的资本支出将从2026年的8000亿美元增至1.3万亿美元。与此同时，亚马逊（Amazon）旗下的AWS也宣布将采购多达200万颗英伟达GPU，并采用英伟达最新的Vera中央处理器。黄仁勋透露，相关订单除了GPU，还包括“数百万颗”CPU，显示英伟达正逐渐从AI GPU供应商扩张为完整计算平台供应商。

但是英伟达的高速增长也开始带来新的成本压力。英伟达在第二财季的毛利率仍维持在75%，但是高管们预计当前的第三财季将下降至74%，并在2027财年第四财季进一步触底至71%至72%。高管们解释，全球内存短缺很大程度上正是由AI基础设施建设本身所推动，内存价格上涨将对盈利率造成压力。

另外，英伟达的资产负债表也出现新的观察点。该集团在最新财季申报中，首次将负债列为独立风险因素。截至7月底为止，英伟达拥有335亿美元高级债券，同时有250亿美元商业票据，其中约150亿美元债务将在未来一至五年到期。

市场投资者关注的另个项目就是中国市场。根据英伟达高管们，中国市场目前依然贡献有限。英伟达虽然获准向中国销售部分较旧型号的晶片，但是相关产品的出货量仅占旗下数据中心部门营业额的不到1%，显示中国业务目前仍无法成为集团增长的重要支柱。

在股价走势方面，经过三年的惊人涨势之后，英伟达今年的股价表现已经明显降温。截至隔夜收市为止，该股今年累计涨幅约13%，仅是略胜纳斯达克指数。投资者开始担心超威半导体（AMD）、Google等竞争者，以及内存短缺和成本上升会削弱英伟达的优势。

但是随着超大规模云服务商继续砸下巨额资本，越来越多AI实验室加入算力竞赛，英伟达甚至开始通过投资及融资安排，参与AI数据中心建设；从卖晶片，进一步变成整个AI基础设施生态的重要参与者。

正如黄仁勋在业绩发布会上所说的，他对AI公司的投资唯一的遗憾，是“没投得更多、更早”。