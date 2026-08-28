高盛集团（Goldman Sachs）表示，经霍尔木兹海峡运输的石油出口量已恢复至战前水平的约三分之二，这在一定程度上限制了伊朗战争对全球原油价格的冲击。

根据彭博社报道，高盛分析师在最新报告中表示，经由霍尔木兹海峡运输的原油和石油产品出口总量已回升至每日1500万至1600万桶。虽然这一水平仍较冲突爆发前低约700万至800万桶，但已显著高于3月份每日500万至600万桶的低谷。

高盛说：“专业航运运营商增加‘暗船航行’以及船对船转运活动，表明产油国和航运企业正在适应中东冲突带来的影响。”

报告指出，即便中东地区的供应扰动持续更长时间，暗船运输规模的上升也可能“限制原油价格的上行空间”。

由于油轮经常关闭卫星应答器以避免被追踪，亦即所谓的“暗船航行”，因此霍尔木兹海峡实际原油运输量很难准确统计。

国际油价从4月份的每桶120美元以上，如今回落至约89美元。

截至星期五（8月28日）上午11时，布伦特原油期货下跌0.43美元，跌幅0.48%，报每桶89.27美元；美国WTI原油期货下跌0.44美元，跌幅0.53%，报每桶83.09美元。

目前，布伦特原油本周累计下跌5.3%，美油累计下跌4.3%，双双料将录得周线大跌，终结此前连续两周的上涨势头。