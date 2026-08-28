刚宣布最新业绩的人工智能（AI）晶片龙头英伟达（Nvidia），星期四（8月27日）市值大增约4420亿美元（5615亿新元），创下史上单日市值增幅第二高的纪录。

英伟达星期四股价大涨8.74%至227.98美元，写下去年4月以来最大单日涨幅；近一个月内，它已累计大涨超过15%。

如今英伟达是全球市值龙头，估值约为5.5万亿美元。

英伟达在美国时间星期三（26日）公布2027财政年次季业绩，净利同比大涨126%至596亿8800万美元；营收则同比走高106%至962亿2100万美元。整体业绩表现超出市场预期。

英伟达创始人兼执行长黄仁勋指出，AI基础设施的需求正在加速。“如今，我们正迎来一个AI实验室和初创企业蓬勃发展的黄金年代，多家前沿AI实验室同步扩大规模，实体AI也开始投入运行。”

管理层为2027财年第三季给出的营收指引，介于1058亿至1102亿美元之间，高于市场预估的1052亿美元，反映出管理层对行业前景的信心。

电子交易平台eToro全球市场策略师阿科纳（Lale Akoner）说：“英伟达的业绩显示，AI热潮并没有失去需求。”

摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔（Joseph Moore）也说：“我们预计英伟达将继续突破更高增长的障碍。”

摩根大通分析师认为，虽然英伟达给予的展望远胜市场预期，但仍然“偏保守”。

其他半导体大企同样受到追捧。晶片设计公司博通、晶片制造公司英特尔（Intel）股价双双上扬逾4%；高通（Qualcomm）走高0.65%。