星期五（8月28日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期五（8月28日）小幅走低。今晚盘前美市走势不明确，投资者在美联储主席沃什在杰克逊霍尔（Jackson Hole）发表讲话前，大都不愿进场大规模押注。尽管科技股的利好财报为部分市场板块提供了支撑，但大家对宏观经济政策的谨慎态度，以及地缘政治紧张局势的加剧，抑制了整体市场交易的情绪。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退3.50点或0.05%，报7727.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌98.70点或0.33%，报29542.90点；重量级的道琼斯指数期货则起28.40点，报53597.00点。

以科技股为主的纳斯达克指数在隔夜（星期四）表现比其他股指出色。晶片制造商英伟达（Nvidia）在星期三（26日）盘后，对接下来营业额做出了劲爆的预测，再次印证了人工智能（AI）热潮的强劲势头，推动了科技股的上涨。英伟达本身的股价就上涨了8.7%。

摩根士丹利也在隔夜发布的一份报告中说，英伟达预测明年营业额会增长70%，这个数字比摩根士丹利之前预测的52%还要高出许多。

标准与普尔500指数隔夜上升55.29点，闭市报7730.99点。道琼斯指数升高105.56点，闭市报53569.44点。纳斯达克100指数也起了1.43%或417.04点，最后以29641.56点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是149亿股，比过去20天的160亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

PayPal被收购的计划告吹，它的股价在今晚盘前下滑15.73%，截稿时报51.80美元。有媒体报道，由Stripe与私募股权公司Advent International组成的财团，已放弃收购这家美国支付巨头。该财团之前是提出每股60.50美元、总值超过530亿美元的现金收购方案，但是PayPal董事会认为报价不足以反映公司的价值，双方最终未能达成交易。收购消息告吹后，投资者必须重新评估PayPal独立发展的前景。

美满科技（Marvell Technology）股价在今晚盘前下跌7.27%，截稿时报223.89美元。尽管美满科技最新季度业绩和对未来业绩预测都比市场预期好，但是市场关注的却是它与谷歌的定制AI晶片合作何时能够真正转化为收入。美满科技之前与谷歌扩大合作，相关交易潜在晶片销售额最高可达1200亿美元，但是美满科技高管们表示，这笔收入在2028财年之前的贡献是有限的，更显著的增长可能要到2029财年及以后才会出现。

Gap为旗下品牌Old Navy任命新帅，带动集团股价在今晚盘前飙高14.43%，截稿时报23.83美元。Gap任命拥有丰富零售经验的弗朗西斯（Michael Francis）出任Old Navy首席执行官，任期将从11月2日生效，现任负责人巴尔贝托（Haio Barbeito）则转任顾问。Old Navy是Gap集团旗下规模最大的品牌，因此这次人事调整受到市场高度关注。

星期五下文我们来看看惠普（HP Inc）股价为什么在隔夜下挫。今晚盘前该股退低0.99%，截稿时报29.33美元。

盘前活跃股按序：英伟达、英特尔（Intel）、美满科技、Strategy Inc和PayPal。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

惠普这份财报给市场释放出的信号，是它虽然显示人工智能个人电脑确实帮助高端产品和商业业务增长，但目前还不足以证明AI能够带动整个个人电脑市场进入新一轮高速增长。（路透社）

惠普（HP Inc）

（纽约证券交易所代码：HPQ）

惠普在星期三（26日）盘后发布最新财报后，出现一个值得投资者关注的反差，那就是集团季度营业额创下纪录，盈利也明显高过市场分析师预期，但是它的个人电脑出货量却大幅下滑，以致惠普股价在隔夜一开市后就节节败退，甚至还一度大幅下挫约10%。

尽管在闭市时跌幅收窄至将近3%，这似乎反映市场已经开始担心，在内存晶片价格上涨、关税成本增加的背景下，惠普能否继续维持增长，而所谓的人工智能个人电脑（AI PC）热潮又能否抵消它的成本压力。

惠普截至7月底的2026财年第三财季业绩显示，集团营业额达到156亿8000万美元，同比增长12.5%，比市场预期的143亿9000万美元高；非GAAP每股盈利是0.83美元，也比分析师预期的0.66美元出色，但是它的财报还是令投资者感到不安。

这主要是因为惠普个人系统业务营业额同比增长18%至117亿7000万美元，但个人电脑的出货量却反而下降16%。换句话说，惠普其实卖出的电脑是明显减少的，但是通过提高产品售价以及推动商业客户和高端产品销售，它仍然取得收入增长。这也就是市场在隔夜抛售惠普股票的主要原因了。

分析师开始怀疑，当前的营业额增长到底有多少是来自真正的需求增长，又有多少来自价格上涨。特别是内存晶片价格持续上升，正增加个人电脑的制造成本。对此，惠普高管们表示，集团正在通过定价、产品组合以及成本管理来应对压力，但他们不否认，价格上涨也可能进一步影响消费者和企业的换机意愿。

尽管如此，惠普在人工智能个人电脑是有增长机会的。它的个人系统业务就增长18%，其中商业个人电脑和高端人工智能个人电脑继续成为重要推动力。随着Windows 11升级周期以及企业更新设备，惠普认为商业市场的需求仍存在。只不过，第三财季个人电脑总出货量下降16%，说明人工智能个人电脑的增长目前还不足以抵消传统个人电脑需求疲弱所带来的压力。

业绩报告也显示，惠普的打印业务继续表现疲弱。第三财季的打印业务营业额是39亿美元，同比下降2%；打印硬件出货量下降7%，其中消费者市场的打印机出货量下降9%，商业打印机下降2%，打印耗材收入也下降3%。

另一方面，惠普高管们上调了全年盈利的预测。他们现在预计2026财年非GAAP每股盈利会介于3.19美元至3.29美元之间，比之前预计的2.90美元至3.10美元高；第四财季非GAAP每股盈利预计是0.69美元至0.79美元。但是这里还有一个需要投资者留意的细节，那就是惠普上调的盈利预测，部分是因为收到关税退款。

在第三财季非GAAP每股盈利当中，约0.11美元是因为关税退款影响；公司全年每股盈利预测中也包含约0.19美元的关税退款。因此，如果剔除这项一次性项目，惠普核心盈利增长其实没有表面数字那么强劲。这也解释了为什么市场没有因为“营业额和盈利双双超出预期”而奖励惠普。