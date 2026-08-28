据知情人士透露，软银集团（SoftBank）正寻求100亿美元（127亿新元）贷款，因为软银正在寻求更多资金，以帮助它为投资美国科技巨头OpenAI所举债务进行再融资。

OpenAI新设一个亚太区领导职位，并已聘请脸书母公司Meta一位资深高管出任这个职位，常驻于新加坡，来领导东南亚和澳大利亚市场，旨在开拓拥有超过6亿人口的市场增长机遇。

知情人士透露，软银这项两年期贷款的利差，将比基准担保隔夜融资利率（SOFR）高出约275个基点，瑞穗银行（Mizuho Bank Ltd.）是指定的牵头安排和账簿经理。

彭博社星期五（8月28日）报道此事时还指出，这笔贷款将进一步加剧软银近期围绕集团对OpenAI的投资而展开的一系列债务融资活动，其中包括可能发行高达200亿美元的债券，尽管人工智能领域信贷风险日益增加已引人关注。由亿万富翁孙正义（Masayoshi Son）创立并领导的软银，计划在10月前向OpenAI投资近650亿美元。

知情人士透露，这笔贷款部分可能用于偿还今年早些时候为OpenAI投资而获得的400亿美元过渡贷款。他们补充说，承诺提供贷款的截止日期是8月31日，目前已有银行正在洽谈加入提供贷款事宜。

《国际金融评论》（The International Financing Review）本周早些时候报道了这笔交易的消息。

软银也在考虑从债券市场筹集额外资金。公司正在考虑发行100亿美元至200亿美元的债券，以帮助集团为过渡贷款进行再融资，并计划在本土市场发行创纪录的1万亿日元（约合79亿6000万新元）零售债券，用于对OpenAI的投资承诺。

本月早些时候，软银还获得一笔以OpenAI股份作抵押的100亿美元贷款，有关贷款包含一些条款，可能要求它支付现金或提前偿还。

软银和瑞穗银行均拒绝置评。

软银的这些借款正值美国科技公司计划在未来几年向数据中心和其他人工智能基础设施投入数万亿美元之际。彭博社汇编数据显示，今年迄今为止，各公司仅在债券市场就已为此类设施和其他人工智能投资借入超过4100亿美元。

彭博社星期五也报道说，德瓦纳坦（Sandhya Devanathan）将于10月出任OpenAI新设立亚太区最高领导职位。她将负责监督消费者增长、企业应用和合作关系、运营以及与监管机构的沟通。

德瓦纳坦星期五在领英上发布消息称将离开Meta，但未透露更多细节。OpenAI发言人证实了她的任命。

OpenAI正与Anthropic PBC和Alphabet公司旗下的谷歌等竞争对手展开用户争夺战，而亚洲人口众多的市场蕴藏着巨大的潜力。公司称，东南亚拥有OpenAI全球ChatGPT用户排名前十的两个市场——印度尼西亚和菲律宾。

德瓦纳坦将常驻新加坡，并向OpenAI于今年3月聘请的亚太区董事总经理基兰·马尼（Kiran Mani）汇报工作。

根据她的领英个人资料，她于2016年加入Meta，最近担任印度和东南亚副总裁。她的个人资料还显示，此前她曾领导Meta在亚太地区的游戏业务。

过去两年，OpenAI已在新加坡、东京、首尔、悉尼和新德里开设办事处。公司还扩大在本区域领导团队的规模。