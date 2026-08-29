锌供应短缺，促使价格创下近四年新高并直逼每吨4000美元（约5085新元）大关，并有望创下自今年来的最大单月涨幅。

锌价上涨的原因是伦敦金属交易所（London Metal Exchange，简称LME）的可用库存减少，再次引发投资者对供应短缺的担忧。

根据路透社报道，在正式的公开叫价交易中，LME的基准三月期锌价上涨1.2%至每吨3929美元。价格曾一度上达3955美元，创下自2022年5月以来的最高价格。

锌价在8月份有望录得7.4%的涨幅，可能是今年来的最大单月涨幅。

LME的库存数据显示，有1万9125吨的新仓单注销，即从仓库提取金属的订单，其中大部分发生在新加坡。锌库存因此减少至7万5600吨，相当于全球两天的使用量。

金融经纪服务公司商Marex发表报告说：“如果库存继续输出……现货供应短缺可能会继续支撑锌价。然而，如果高价格吸引大量金属重新流入LME仓库，库存的回升可能会迅速缓解短缺情况。”

LME锌现货合约价格比3月的远期合约，高出近每吨200美元，这显示近期供应偏紧。

中国的锌库存情况较好，上海期货交易所的锌价在星期五（8月28日）仅微涨0.1%。库存虽较前一周略有下降，但仍处于15万3669吨的相对高位。