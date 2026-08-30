近年来信贷市场一直受益于有利的市场环境。经济增长较预期更具韧性，违约率维持在低水平，企业基本面整体表现稳健。维持信贷配置的投资者，即使面对充满不确定性的市场，亦普遍获得理想回报。

然而，投资环境更趋复杂。人工智能（AI）基础设施建设所带来的庞大融资需求，以及地缘政治紧张局势和持续通胀冲击所形成的宏观经济不确定性，正成为重塑全球信贷市场的关键力量，令投资者更重视估值纪律及个别证券挑选能力。

AI基础设施快速扩张，正成为本轮信贷周期中最重要的主题之一。全球大型科技企业持续大举投资于数据中心、运算能力及相关支持设施。这些企业大多属于高质量投资级发行人，资产负债表稳健，至少在短至中期内，其信贷质量仍然毋庸置疑。

真正的挑战在于支持这些投资所需的融资规模。与AI基础设施相关的债务发行正迅速增长，预计科技行业债务将成为全球信贷市场最大的板块之一，在整体风险贡献方面与金融业分庭抗礼。庞大的新债供应已对信贷利差构成压力，即使近期利差略有扩大，未来若债券发行规模超出市场预期，仍可能导致利差表现受压。

支持AI相关基础设施融 资成推动全球信贷市场力量

这已不再只是美国投资级债券市场的故事。支持AI相关基础设施所需的融资规模极其庞大，单靠美国市场未必足以吸纳。随着发行人积极分散融资来源，其影响已逐步延伸至欧洲及其他全球信贷市场。原本属于美国科技行业的投资主题，正日益成为推动全球信贷市场动态的重要力量。

同时，投资者亦须要区分为这股扩张浪潮提供资金的大型科技企业，以及参与基础设施建设的更广泛发行人网络。市场对超大型云端服务供应商（hyperscaler）本身仍然较有信心，但对围绕数据中心及相关项目而出现的部分项目融资架构，则相对审慎。

除了融资需求，AI也可能进一步改变产业信用格局。出版、媒体及信息服务产业可能因技术进步而面临商业模式与竞争环境重塑；相较之下，银行与券商因受益于较高监管门槛及市场进入障碍，核心业务受到AI颠覆的风险相对有限，展现较佳韧性。

在AI浪潮之外，宏观经济环境同样充满挑战。近期美国与伊朗之间的紧张局势再次凸显能源价格对金融市场的重要影响。油价波动不仅牵动通胀预期，也影响政府债收益率走势，进而左右各国央行政策路径。

虽然通胀风险上升，但市场重返2022年高通胀环境的可能性不大。然而，能源价格若持续高企，仍可能令成熟市场债券收益率维持压力，并增加各地央行制定政策时所面对的挑战。

富达国际投资组合经理杜兰斯说，随着信贷市场逐步适应由AI投资、地缘政治不确定性及不断演变的通胀环境所塑造的新格局，精挑细选投资标的的重要性将持续提升。（富达国际提供）

事实上，市场已反映部分调整。在美国，随着美联储言论日趋鹰派，市场已开始反映进一步收紧货币政策的可能性。欧洲方面则呈现不同局面。市场虽然仍预期欧洲央行将进一步加息，但另一种同样有可能出现的情况是经济增长令人失望，从而限制欧洲央行最终能够兑现市场现时所预期的加息幅度。

尽管面对多重因素交错影响，信贷市场整体基本面仍然获得支撑。企业财务状况普遍健康，违约率维持低位，短期内出现经济衰退的可能性亦似乎不高。虽然信贷利差仍处于历史偏低水平，但这主要反映相关信贷资产具备韧性，而市场目前亦未见广泛财务压力的迹象。

这并不代表投资者可以忽略市场波动风险。较窄的利差意味着信贷市场在面对不确定性时仍然较为脆弱，无论是来自地缘政治、货币政策，抑或市场对AI相关投资支出可持续性的疑虑，均可能引发波动。

然而，固定收益投资者现时越来越重视整体收益率，而非单纯关注信贷利差。成熟市场政府债券已不再被视为完全无风险资产，因此仅以信贷利差相对政府债券的水平作为估值依据，或已不足以全面反映投资价值。

随着信贷市场逐步适应由AI投资、地缘政治不确定性及不断演变的通胀环境所塑造的新格局，精挑细选投资标的的重要性将持续提升。市场机遇依然可观，但投资者同时必须更有效区分具备稳健基本面、估值吸引的投资机会，以及那些市场热情可能已超越基本风险水平的领域。在这样的环境下，韧性、多元化及可持续收益来源，仍然是实现长期回报最可靠的基石之一。

（富达国际投资组合经理）