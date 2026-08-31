美国袭击伊朗霍尔木兹海峡的拉拉克岛，并引发伊朗反击，中东冲突进一步升级，国际油价星期一（8月31日）上涨超过1%。

截至新加坡时间星期一上午8时40分，布伦特原油期货上涨1.08美元，或1.23%，报每桶89.18美元；美国西得州中质原油（WTI）期货上涨92美分，或1.10%，报每桶84.32美元。

美军星期天（30日）袭击位于霍尔木兹海峡的伊朗拉腊克岛（Larak Island）上的两个发射装置。这是美国自7月底以来，首次已知对伊朗境内目标发动袭击。

伊朗媒体星期一引述伊朗革命卫队消息报道，伊朗随后袭击了约旦境内的两个美国空军基地。

IG市场分析师西科莫尔（Tony Sycamore）说：“看起来我们正进入另一个升级阶段。这会持续多久无法确定，可能是几天，也可能是几周。”

他说，从技术走势来看，如果冲突升级推动WTI突破每桶85.80至85.90美元的阻力位，油价将进一步上涨，初步目标可能是上周触及的87.69美元，其后则可能挑战7月的93.50美元高位。

目前结束冲突的谈判陷入僵局，调解方则继续努力推动重新开放霍尔木兹海峡。

霍尔木兹海峡是全球最重要的石油运输通道之一。在战争于2月底爆发前，全球约五分之一的石油经由这条海峡运输。

不过，分析师指出，近期经霍尔木兹海峡运输的石油流量增加，在一定程度上缓解市场对供应中断的担忧。

澳新银行分析师在给客户的报告中说，虽然重新开放海峡的协议仍遥不可及，但石油流量增加使市场对供应受扰的担忧受到控制。

航运数据也显示，企业对船只遭攻击的风险保持警惕。周末经霍尔木兹海峡航行、可被观察到的商品运输船数量降至每天约五艘。

英国海上贸易行动办公室（UKMTO）星期天说，一艘油轮星期六（29日）驶入霍尔木兹海峡时遭到抛射物击中。

尽管中东局势持续紧张，布伦特和WTI在8月份仍预计小幅下跌。两者上周均下跌超过4%，为连续三周上涨后首次出现单周下跌。