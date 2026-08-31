基金经理指出，随着“美元贬值交易”卷土重来并推动资金持续流入，新兴市场债券今年以来已属亮眼的表现有望更上一层楼。

本月，随着市场对美国财政赤字不断扩大的担忧升温，投资者纷纷寻找美元替代资产，新兴市场债券与黄金、比特币同步上涨。这种资产轮动源于市场担心美元购买力被侵蚀，因此被称为“美元贬值交易”。

摩根大通资产管理、景顺和Marlborough Investment Management认为，新兴市场凭借更优的财政管理和更严格的通胀控制，足以支撑资金持续流入。

摩根大通资产管理香港亚洲（除日本外）固定收益投资专家主管吴美燕说：“我们非常看好美元贬值交易持续演变对新兴市场债券带来的影响。相比发达市场央行，新兴市场央行已证明自己在通胀目标管理方面更加自律。”

根据彭博总回报指数，今年以来新兴市场本币债券上涨3.3%，同期发达市场同类债券下跌1.9%。即便在3月份因美伊战争爆发而大跌3.8%，新兴市场债券整体表现仍优于发达市场。

总部位于英国的Marlborough Investment Management认为，对传统审慎政策框架的坚持，使新兴市场更具吸引力。

该公司基金经理阿瑟（James Athey）说：“多年来我一直公开说明，如果我想要遵循正统经济政策的市场，我会选择新兴市场，而不是发达市场。”

阿瑟说：“我们没有持有任何欧洲主权债，也没有持有超过10年期的美国国债。我们的久期配置主要集中在澳大利亚、新西兰，以及新兴市场”，其中包括墨西哥和智利国债。

资金流向新兴市场的趋势，也让部分投资者想起美国总统特朗普于去年4月宣布“解放日”关税措施后出现的资产配置转向。

景顺纽约新兴市场债务联席主管范登胡克（Wim Vandenhoeck）说：“‘解放日’之后，投资者在配置投资组合时更偏好非美国资产，我们看到资金大举转向新兴市场资产。当前这种轮动很可能持续，因为新兴市场比很多人认为的更强劲，也更加多元化。”