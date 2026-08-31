星期一（8月31日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期一（8月31日）走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌11.50点或0.15％，报7700.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌了38.90点或0.13％，报29394.50点；重量级的道琼斯指数期货也退低48.70点，报53510.60点。

本星期重头经济数据，是劳工统计局在星期五（9月4日）发布的就业报告。该报告以及即将在一个星期后公布的消费者价格指数，将在很大程度上决定联邦公开市场委员会（FOMC）在利率问题上会采取的决定。

美国华尔街主要股指在上星期五（28日）则是收跌。美联储主席沃什重申了央行抗击通胀的重点，加大了加息的可能性，导致投资者态度转向谨慎。沃什在杰克逊霍尔（Jackson Hole）发表他任内首次演讲时表示，如果不能确信通胀正以足够快的速度，明确向美联储的2%的目标靠近，央行就仍有“更多工作要做”。

沃什还指出，近期的通胀数据并未显示整个趋势有改变，这个言论促使市场人士增加了对9月份加息的押注。沃什的讲话被投资者解读为带有鹰派色彩。

标准与普尔500指数在上星期五下跌19.23点，闭市报7711.76点。道琼斯指数微跌9.45点，闭市报53559.99点。纳斯达克100指数也退低0.70%或208.13点，最后以29433.43点收市。

美国股市上星期五的交易继续淡静，交易所的总成交量是156亿8000万股，比过去20天的158亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

在许多分析师上调长期看涨之后，晶片巨头英伟达（Nvidia）的股价在星期一晚盘前交易继续保持活跃。部分分析师甚至指出，在超大规模AI资本支出的推动，英伟达市值未来有望达到13万亿美元的里程碑。英伟达的股价在星期一晚盘前上升0.53%，截稿时报218.70美元。

其他晶片股在星期一晚盘前也普遍走高。在截稿时，英特尔（Intel）股价上涨将近2%；Lam Research和ASML的股价涨幅超过1%；SK海力士（SK Hynix）也起了将近1%。

中东局势升级推动国际油价在星期一上涨，布伦特原油一度突破每桶90美元，石油公司雪佛龙（Chevron）的股价也因此在星期一晚盘前上涨2.04%，截稿时报206.00美元。市场担心美国与伊朗冲突可能影响霍尔木兹海峡的原油运输，令能源供应风险溢价重新升温。

Pinterest上星期五宣布，首席财务官唐纳利（Julia Donnelly）将在10月30日离职，公司已启动外部招聘程序，以寻找下一任首席财务官。Pinterest Inc的股价在星期一晚盘前下跌3.38%，截稿时报22.41美元。

美国股市将在下个星期一（9月7日）因劳动节假期休市，美市将在星期二（8日）恢复交易。投资者敬请留意。

星期一下文我们来看看苹果公司（Apple）首席执行官库克（Tim Cook）即将卸任的消息。星期一晚盘前该股起0.53%，截稿时报218.70美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、英伟达（Nvidia）、Trade Desk Inc、Strategy Inc和美满科技（Marvell Technology）。截稿时，除了美满科技股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

苹果公司（Apple Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

科技巨头苹果公司首席执行官库克时代即将落幕。8月31日是库克担任这个职位的最后一天。从9月1日起，苹果公司硬件工程主管特努斯（John Ternus）将正式接过首席执行官之位，库克则转任董事会执行主席。这项交接早在今年4月已经由苹果公司正式宣布，并获得董事会一致批准。

对投资者来说，库克（左）时代留下的是稳定与规模；特努斯（右）时代需要证明的，则是苹果公司还能不能再次创造一个足以改变消费者生活方式、同时为苹果公司带来新一轮巨大增长的产品。（路透社）

这也是苹果公司近15年来最重要的一次管理层交接。这对市值接近5万亿美元的苹果公司而言，不仅是一次人事变动，更可能意味着公司战略重点逐渐进入新的阶段。

根据《金融时报》的统计，自库克在2011年接替乔布斯（Steve Jobs）以来，库克在任内已经把苹果公司市值增长超过20倍至约4万亿美元，累计向股东返还超过1万亿美元。苹果公司全球活跃设备数量如今超过25亿台，iPhone累计出货量超过31亿部。与此同时，Apple Watch、AirPods等新产品，以及规模不断扩大的服务业务，也帮助苹果公司降低对单一硬件产品的依赖。

从财务表现来看，苹果公司目前依然是一家非常强大的企业。截至今年7月底为止的2026财年第三财季，苹果公司营业额达到约1094亿美元，净利约298亿美元，每股盈利约2.03美元。在前一个财季，苹果公司的营业额更达到1112亿美元，同比增长17%，每股盈利2.01美元，同比增长22%。

因此，特努斯现在接手的并不是一家陷入困境的苹果公司，而是一家处在历史高位、拥有庞大现金流和全球生态系统的科技巨头。但是不少分析师认为，特努斯的问题也恰恰在这里。因为苹果公司下个阶段最需要解决的，并不是如何维持今天的成功，而是如何找到下一个足以改变增长曲线的产品和技术。

在过去两年里，苹果公司在生成式人工智能（AI）领域的进展明显比微软、Alphabet和Meta Platforms等竞争对手慢。Apple Intelligence虽然已经推出，但市场对Siri升级速度，以及苹果公司能否把AI融入iPhone生态仍存在疑问。

今年苹果公司的全球开发者大会（Worldwide Developers Conference，简称：WWDC）公布的新一代AI功能显示，苹果公司正在重新推进Siri及Apple Intelligence，但部分AI能力仍需要借助外部技术和云端基础设施。这也让特努斯的工程背景显得格外重要。

特努斯是在2001年加入苹果公司，长期负责硬件工程，参与了Mac、iPad以及iPhone等重要产品的发展。他并不是传统意义上的销售型首席执行官，而是一名工程师出身的领导者。路透社之前指出，他在苹果公司硬件产品及自研晶片发展中扮演重要角色。这意味着，苹果公司新首席执行官面对的核心任务，很可能是重新强化“产品创新”。

特努斯接任的时间点也相当微妙。苹果公司已经宣布将在9月9日举行下一场大型产品发布会。这将是特努斯上任后不久的首次重大产品发布活动，市场预计该公司将推出新一代iPhone产品，包括：传闻已久的折叠屏iPhone等。换句话说，特努斯几乎没有上任的“蜜月期”。

库克留下的是一个拥有超过25亿活跃设备、庞大服务收入和极强现金创造能力的苹果公司。但在AI重新定义科技产业的时代，仅仅守住现有生态已经不够。分析师普遍认为，特努斯的真正挑战，是把苹果公司在硬件、晶片、软件和生态系统上的优势重新组合起来，让AI不只是一个附加功能，而成为下一轮产品创新的核心。

至于特努斯是否能够胜任，这个答案，可能很快就会在9月的iPhone发布会上开始浮现。