战争和极端天气扰乱粮食供应，或推动农作物价格创下十多年来的最大月度涨幅，并可能进一步加剧食品通胀。

彭博社报道，截至上星期五（8月28日），追踪10种主要农产品的彭博农业现货指数在本月累计上涨超过13%，很可能是2012年7月以来最大涨幅。

其中，小麦是主要推动因素之一。俄罗斯和乌克兰近期袭击黑海港口和船只，导致两国小麦主要产区的出口锐减，小麦价格触及三年来高位。

俄乌两国合计占全球小麦出口四分之一以上，同时也是大麦、玉米和葵花籽油的重要供应国。

农业咨询公司Lachstock Consulting星期一（31日）在一份报告中指出，其他主要出口国难以填补黑海地区的供应缺口。没有售出的粮食不断堆积，乌克兰农业部已预计农民在2027年将减少冬小麦的种植规模。

报告说，如果出口迟迟无法恢复，供应问题可能就不止是短期物流瓶颈，而会演变成持续多个季度的问题。

另一方面，恶劣天气也进一步推高农产品价格。

强厄尔尼诺效应下，美国和欧洲玉米收成都受到夏季热浪的影响，这种威胁预计会持续到明年。市场担忧西非主要可可种植区的作物生长受影响，推高了可可的价格。

纽约糖期货价格在8月份也上涨约20%，是2015年以来最大单月涨幅。主要产糖国印度的库存吃紧，同时节庆季需求在攀升。印度政府近期罕见地允许部分糖免税进口，以抑制糖价涨势。

与此同时，中东局势升级，也令市场重新关注燃料和肥料供应，能源和运输成本也可能推涨食品价格。

虽然农作物涨价通常需要一段时间才会反映在超市零售价上，但面包、肉类和乳制品等日常食品价格的涨势，正引发广泛担忧。